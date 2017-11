Alors que tout le monde se demande quelle est la saison préférée, hiver comme été, pour manger un Krembo, ce produit phare en Israël qui remplace la glace en été, est de plus en plus difficile à trouver dans les magasins, que se passe t’il ?

L’hiver est officiellement arrivé et a motivé de nombreux Israéliens qui attendaient depuis près de six mois l’arrivée du Krembo qui visiblement n’est pas sur les étagères des magasins. Aujourd’hui, trois mois plus tard, il y a une grave pénurie sur le marché de Krembo qui pourrait décevoir beaucoup de citoyens, puisque les usines Strauss et Feldman ne suivent pas la demande.

Dans une conversation avec ‘News 2’, un marchand de Krembo a dit à Strauss que la demande pour sa cafétéria avait augmentée et qu’il n’avait pas pu fournir le produit. Selon lui, la compagnie lui a dit que les centaines de milliers d’unités fabriquées sont insuffisantes pour la demande, et ont donc commencé à fournir des fournitures aux divers fournisseurs. ‘J’aime aussi Krembo, il faudra attendre patiemment pour augmenter l’offre’, a-t-il conclu.

Les amateurs de biscuits et de crème disent que la pénurie est non seulement la saveur ‘vanille’, mais aussi les saveurs moins communes, moka, fraise, et plus encore sont de plus en plus absents. ‘Je cherche depuis longtemps, et je ne trouve nulle part’, a déclaré un client déçu. ‘Je ne sais pas pourquoi il a disparu.’

Strauss a déclaré que ‘comme chaque année, quand l’hiver arrive, les Israéliens prennent d’assaut les points de vente et la demande de Krembo augmente d’année en année.’ La société a souligné qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour satisfaire la forte demande et produire des centaines de milliers de Krambos chaque jour : ‘L’usine de crème glacée Strauss continuera à produire 24 heures sur 24 pour adoucir l’hiver pour tous les amoureux de Krembo.’

Feldman a répondu à la pénurie sévère et a noté que cette année il y avait une augmentation de 25% des quantités de production par rapport à l’année dernière. ‘Depuis le début de la saison, nous suivons la demande croissante du marché de Krembo depuis le début de la saison, malgré le fait que l’hiver refuse d’arriver. Nous avons augmenté la production pour répondre à la demande. Des enquêtes des consommateurs sur les points de vente, nous apprenons que Feldman a un public captif qui préfère le goût unique de Krembo Feldman. Pendant la saison de Krembo, la consommation en Israël est d’environ 50 millions de Krambos par saison. La saveur préférée est la vanille, qui détient environ 60% des ventes. L’Israélien mange environ 10 Krambos dans la saison. ‘

Donc, si vous considérez un régime après Hanouca avec les bons beignets « tout chaud », c’est fait 🙂

