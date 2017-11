Ioana et Isaac viennent de Roumanie, ils ont eu la chance d’être les 3 millionième touristes en Israel et ont reçu pour cela une surprise des plus agréable !

En effet, le Premier ministre Netanyahu a surpris le 3 millionième touriste qui est venu en Israël cette année et s’est porté volontaire pour être son guide à la Tour de David de Jérusalem.

PM Netanyahu surprised the 3 millionth tourist who came to Israel this year and volunteered to be her guide in Jerusalem's Tower of David. pic.twitter.com/0iEU0A3YEm

— Behind The News (@Behind__News) 7 novembre 2017