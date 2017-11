Le chanteur australien Nick Cave a déclaré qu’il se produisait en Israël pour prendre position contre le mouvement BDS, le boycott, le désinvestissement et les sanctions contre Israël.

Cave et son groupe, The Bad Seeds, ont joué devant une foule à guichets fermés dimanche soir à Tel Aviv – sa première apparition sur une scène israélienne en 20 ans. Sa performance prévue lundi soir a été également au grand complet.

Lors d’une conférence de presse dimanche avant son concert, Cave a déclaré qu’il avait décidé de programmer une représentation en Israël après avoir été invité à signer sur une liste d’artistes qui se sont engagés à ne pas chanter en Israel. Il a dit qu’il a décidé de ne pas signer la liste parce qu’il y a quelque chose à propos de cela de « stunk ».

« Et puis il m’est venu à l’esprit que je n’allais pas signer cette liste, mais je ne jouais pas non plus en Israël, et cela me semblait lâche », a déclaré Cave. « Après avoir réfléchi à tout cela, j’ai téléphoné à mon groupe pour lui dire: » Nous faisons une tournée européenne – ajoutons Israël « , parce que c’est devenu très important pour moi de prendre position contre ceux qui tentent d’imposer leurs règles aux musiciens, d’intimider les musiciens, de censurer les musiciens et de faire taire les musiciens.

« Si vous jouez contre Israël, vous devez subir une sorte d’humiliation publique de la part de Roger Waters and Co., et personne ne veut être publiquement honteux. C’est la chose que nous craignons le plus, en quelque sorte, d’être publiquement humiliée. »

Waters, l’ancien leader de Pink Floyd, est un des principaux partisans du mouvement BDS contre Israël et a été actif en demandant aux autres artistes de boycotter des spectacles dans le pays.

En plus d’être «plus facile» à oublier de se produire en Israël en raison des BDS, ainsi que des difficultés logistiques et des frais plus élevés pour organiser un concert, il a d’abord quitté Israël après l’album de 1997 «The Boatman’s Call « qui ne s’est pas bien vendu dans le pays.

« J’ai ressenti une énorme connexion avec Israël », a déclaré Cave. « Pas seulement les gens de ce beau pays, mais je sentais juste une sorte de connexion pas réellement facile à décrire. »

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?