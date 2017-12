L’armée de l’air israélienne a déclaré que sa flotte d’avions de combat furtifs F-35 était opérationnelle mercredi, un peu moins d’un an après avoir reçu le premier avion.

Le commandant de la Force aérienne, le général de division Amikam Norkin, a déclaré que les avions F-35, connus en Israël sous le nom d »Adir’, donneraient à Israël de nouvelles capacités pour affronter les ‘défis complexes et en constante évolution’ au Moyen-Orient.

éL’annonce arrive à un moment où l’IAF opère à grande échelle sur plusieurs fronts un Moyen-Orient », a déclaré M. Norkin dans un communiqué.

Israël a reçu ses deux premiers chasseurs F-35 fin décembre 2016. Entre-temps, pendant 11 mois et demi, l’armée de l’air a mis les machines à l’épreuve, entraînant les pilotes à les piloter et préparant les équipages au sol pour les maintenir et les réparer.

L’avion de combat de cinquième génération a été salué comme un «changeur de jeu» par l’armée israélienne, non seulement pour ses capacités offensives et furtives, mais aussi pour sa capacité à connecter ses systèmes à d’autres avions et à former un réseau d’échange d’informations.

Les détracteurs, cependant, rechignent à l’étiquette de prix élevé pour l’avion: environ 100 millions de dollars chacun. (Le fabricant, Lockheed Martin, affirme que le coût devrait diminuer à mesure que de plus en plus de pays achèteront le F-35.)

Le mois dernier, Israël a reçu deux avions F-35 supplémentaires, ce qui porte la flotte à neuf appareils.

Les chasseurs furtifs F-35 sont exploités par l’escadron Golden Eagle de l’armée de l’air, basé dans la base aérienne de Nevatim dans le centre d’Israël.Israël a accepté d’acheter au total 50 chasseurs F-35 en provenance des États-Unis. Les 41 avions restants seront livrés en plusieurs versements de deux et trois au cours des prochaines années.

Israël a été le premier pays aux États-Unis à recevoir le F-35, et il a défendu les avions avancés face à la lenteur de son processus de production, son prix élevé et ses nombreux revers au fil des ans.

La commande initiale de 33 avions F-35 devrait être complètement livrée d’ici 2021. Un deuxième lot de 17 avions commandés plus tard devrait arriver en décembre 2024, a annoncé le ministère de la Défense.

Israël reçoit plus de 3 milliards de dollars par an d’aide militaire des Etats-Unis et l’année dernière, les deux pays ont convenu d’un nouvel ensemble d’aide qui devrait recevoir 3,8 milliards de dollars par an jusqu’en 2028, dont la grande majorité doit être utilisée au sein des entreprises de défense.

