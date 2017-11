Le ministre de la Défense Avigdor Liberman a demandé dimanche au président Reuven Rivlin d’approuver le plaidoyer de pardon d’Elor Azria, reconnu coupable d’avoir tué un terroriste arabe qui avait déjà été neutralisé à Hébron en mars 2016.

Mais dimanche soir, les médias israéliens ont rapporté que le chef de Tsahal, l’avocat militaire général et le chef de la direction du personnel de Tsahal ont tous recommandé que la demande de pardon ne soit pas acceptée, contrairement à la position du ministre.

Les trois officiers supérieurs avaient soumis leurs objections au ministre de la Défense, qui a choisi de les ignorer. On estime que le président n’accédera pas à la demande de Liberman mais se contentera plutôt du poste de chef d’état-major général Gadi Eizenkot, et il reste à voir si l’incident conduira à un désaccord entre le ministre Liberman et Eizenkot.

Il ya environ trois semaines, Azria a présenté une demande de pardon au président Rivlin, l’écrivant d’une manière qui garantissait pratiquement que son plaidoyer serait rejeté. ‘Malheureusement, je n’ai pas reçu justice – c’est mon sentiment et rien ne peut le changer’, a-t-il écrit, ajoutant: ‘En tout cas, je demande à l’honorable Président une mesure de miséricorde, qui est l’essence même de l’institution. . ‘

Le président ne peut pas éventuellement accepter cette demande, car accorder un pardon sans une expression de regret de la part de Azria confirmerait son affirmation selon laquelle il n’a pas reçu un procès équitable.

Le chef d’état-major a déjà réduit de quatre mois la peine de 18 mois d’Azaria. Le ministre de la Défense, qui a été aux côtés d’Azria depuis le début, devrait encore contacter le cabinet du Premier ministre Netanyahou, il a également écrit au président Rivlin qu’à son avis, ‘Elor et sa famille avait payé un lourd tribut personnel lors de ce procès. ‘

‘ Je crois que ce cas unique devrait également être considéré à la lumière de l’intérêt public ‘, a ajouté Liberman. ‘La nécessité de guérir les failles dans la société, et l’impact de l’incident et du procès sur les citoyens de l’Etat et sur les soldats de Tsahal face à l’ennemi.’

