Le chef du groupe terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a réagi à la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et de transférer l’ambassade des Etats-Unis , ajoutant que c’était « la deuxième déclaration Balfour ».

« Je m’attends à ce que les gens dans les mondes arabe et islamique disent dans les prochains jours que ce qui s’est passé est insignifiant », a déclaré Nasrallah depuis son bunker souterrain dans lequel il se cache depuis la dernière guerre avec Israël en 2006.

Des milliers de terroristes musulmans manifestent contre la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem en tant que capitale d’Israël.

« L’ennemi israélien ne respecte même pas l’accord qu’il a signé, avec les gouvernements israéliens successifs qui tentent de judaïser Jérusalem depuis des décennies et de l’exproprier sous tous les aspects possibles », a ajouté le chef terroriste.

» Nous soutenons l’appel à une nouvelle Intifada palestinienne (attaques terroristes et émeutes contre les civils et les forces de sécurité israéliens) et à l’escalade de la résistance (émeutes violentes) qui est la réponse la plus importante, face à la décision américaine la plus grave » , At-il dit.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?