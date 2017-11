Le guide suprême iranien Ali Khamenei a déclaré jeudi que les Etats-Unis étaient l’ennemi numéro un de la nation iranienne. Il a ajouté que l’Iran ne céderait pas à l’intimidation américaine sur l’accord nucléaire signé entre l’Iran et les super-puissances.

Rappel, le mois dernier, le président américain Trump a annoncé devant les caméras un changement dans la stratégie de son administration face à l’accord nucléaire signé entre les puissances et l’Iran à Vienne en 2015.

Trump n’a pas déclaré le retrait de son pays de l’accord, mais a déclaré: ‘Nous allons prendre un certain nombre de mesures pour s’assurer que l’Iran ne sera jamais, et je veux dire au monde, en possesion d’armes nucléaires.’ Il a ajouté: ‘Nous ne pouvons pas ratifier cet accord. Si nous ne l’améliorons pas, nous l’annulerons. La situation n doit pas se poursuivre dans la violence et parvenir à une percée dans le programme nucléaire iranien. «

Maintenant, une décision concernant le Congrès américain est passé et nous devrons décider dans un délai de 60 jours entre le retour des sanctions retirées de l’Iran avec la signature de l’accord ou soit annuler la signature de l’accord, par les États-Unis .

Trump a dit au début que ‘l’Iran continue agressivement au Moyen-Orient et dans le monde entier, dirigé par le régime radical des ayatollahs, qui sème la destruction et le chaos dans le monde entier’. Le Président a également rappelé la prise d’otages à l’ambassade américaine à Téhéran en 1979.

Trump dit, « l’Iran ne répond pas à l’esprit de l’accord nucléaire. .. J’annonce une nouvelle politique »

Trump a subi des pressions de ne pas quitter le traité nucléaire et des représentants des dirigeants européens comme le secrétaire à la Défense James Mattis a déclaré: ‘Il n’est pas dans l’intérêt national des Etats-Unis de ne pas ratifier l’accord nucléaire’. Le président français Emmanuel Macaron et le Premier ministre britannique Theresa May ont appelé Trump à ne pas abandonner l’accord.

Le ministre des Affaires étrangères de l’UE, Federica Mogherini, a averti que la décision de retirer l’accord pourrait conduire d’autres pays à ne pas signer conjointement des accords avec les États-Unis. « Le message que les Etats-Unis enverrez au reste du monde est qu’il est impossible de compter sur l’Amérique ». « Suite à la transaction, les États-Unis ont voté en faveur de celui-ci il y a seulement deux ans, une décision unanime, le commerce des États-Unis a joué un rôle important dans l’élaboration, rejeté par son pays. Ce n’est pas la façon d’effectuer des transactions, et non pas la politique étrangère et les entreprises privées, et je pense que le président Trump le comprendra parfaitement. ‘

Mughrini a également noté que tous les pays qui ont signé l’accord prétendent que l’Iran remplit les conditions qu’il a signées. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que ‘si les Etats-Unis se retirent de l’accord nucléaire, cela aura des conséquences négatives’. Il a également déclaré que le retrait des Etats-Unis nuirait ‘à la sécurité et à la stabilité du monde’.