Les audiences sur les prestations d’invalidité pour la Commission du travail et de la sécurité sociale de la Knesset ont été stoppés en raison d’une lutte entre personnes handicapées représentant une approche modérée et extrême pour résoudre le problème.

Lorsque la femme âgée, soutenant le programme adopté par le gouvernement, s’est adressée aux membres de la commission, elle a été attaquée par l’activiste du mouvement « Les personnes handicapées se transforment en panthère » avec un cri « Vous mentez. Allez au carrefour ! « .

Dans le hall, une bagarre a commencé, et l’un des activistes, Arik Harari, a tenté de poignarder avec un stylo, une autre personne handicapée qui l’a calmée.

Pour la première fois, le conflit entre deux groupes de personnes handicapées occupant des positions différentes sur la question des prestations a dégénéré en un véritable combat.

Un des dirigeants du Meretz, Ilana Guillon, s’est également enfui lorsqu’il a condamné les appels à retourner aux intersections. Certains invalides l’ont agressé. « Une bande d’égoïstes », répondit Guillon. « Vous vous souciez seulement de votre propre publicité ! »

Quand il a été décidé de mettre fin à la réunion, les invalides se sont rebellés et ont dit qu’ils continueraient la lutte à la croisée des chemins.

« Nous allons à nouveau recommencer à bloquer les routes », a déclaré Dalia Ethel, une militante du mouvement des personnes handicapées. – Je me suis levée aujourd’hui à 5 heures du matin pour venir ici pour une réunion, et ils ne nous laissent pas parler ! Pourquoi devrions-nous annuler la réunion ? «

Le leader du mouvement « Les personnes handicapées ne sont pas à moitié humaines » Alex Friedman a déclaré que « à cause de plusieurs extrémistes, la réunion a été perturbée. «

Le président de la commission Eli Alaluf a déclaré qu’il convoquerait à nouveau la commission, mais seulement avec la participation des personnes handicapées qui soutiennent le plan du gouvernement pour résoudre le problème des personnes handicapées.

Par conséquent Elalouf a annoncé qu’il annulait la réunion qu’il envisageait de tenir lors de la prochaine conférence avec juste quelques activistes handicapés.

Bitan : « La loi entrera en vigueur jusqu’au début de 2018 »



Le président de la Coalition David Bitan a pris part à la discussion de façon inattendue après deux tumultueuses enquêtes contre lui et a assuré les personnes handicapés que la loi augmentera les prestations d’invalidité et elle entrera en vigueur au début de 2018.

« Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps et les promesses devraient être remplies par le gouvernement. Le projet de loi va passer et l’argent entrera en janvier », a déclaré M. Bitan, en référence au projet de loi présenté par le ministre Katz. » Il y a de gros débats budgétaires, si cela se termine dans deux ans. Je dis explicitement – jusqu’à la troisième semaine de décembre, la loi passera en deuxième et troisième lecture. Le projet de loi se fera en quatre temps, jusqu’en 2021. »

