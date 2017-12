Une émeute a débuté de matin, lors de la discussion sur les allocations pour les handicapés: Un activiste a poignardé un fonctionnaire à la Knesset

L’un des militants de la lutte pour les handicapés a crié au député Meir Cohen de «se taire» au Comité du travail, de la protection sociale et de la santé de la Knesset.

Tous étaient réunis sur la question des allocations pour les personnes handicapées et la réunion a tourné aux émeutes, le Président du Comité Eli Elalouf et Ilan Gilon ont dénoncé les remarques et ont demandé de retirer un des protestataires de la salle d’ audience, puis a commencé une émeute qui comprenait des passages à tabac et le paralympique furieux a poignardé un autre avec un stylo, et lorsque le préposé a essayé d’intervenir , il a été touché à la tête.

Par conséquent Elalouf a annoncé qu’il annulait la réunion qu’il envisageait de tenir lors de la prochaine conférence avec juste quelques activistes handicapés .

Bitan: « La loi entrera en vigueur jusqu’au début de 2018 »



Le président de la Coalition David Bitan a pris part à la discussion de façon inattendue après deux tumultueuse enquêtes contre lui et a assuré les personnes handicapés que la loi augmentera les prestations d’invalidité et elle entrera en vigueur au début de 2018.

« Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps et les promesses devraient être remplies par le gouvernement. Le projet de loi va passer et l’argent entrera en janvier « , a déclaré M. Bitan, en référence au projet de loi présenté par le ministre Katz. » Il y a de gros débats budgétaires, si cela se termine dans deux ans. Je dis explicitement – jusqu’à la troisième semaine de décembre, la loi passera en deuxième et troisième lectures. Le projet de loi se fera en quatre temps, jusqu’en 2021. « .

