Les étudiants de l’Institut Wingate affirment qu’ils ont été forcés d’enlever un drapeau israélien qu’ils ont accroché dans la fenêtre de leur balcon dans les dortoirs.

Tous, étudient pour devenir professeurs d’éducation physique. Ils ont accroché le drapeau national il y a quelques jours et ont été priés de le retirer par l’administration du dortoir. Quand ils n’ont pas répondu, on leur a envoyé un message texte disant: « S’il vous plaît, retirer le drapeau aujourd’hui. L’Institut est un lieu qui invite chaque personne, et par conséquent ce n’est pas le lieu pour accrocher le drapeau … S’il vous plaît prenez soin de le faire de toute urgence! »

L’Institut Wingate pour l’éducation physique et sportive est un centre d’entraînement sportif créé en 1957 et situé juste au sud de Netanya, en Israël. Il porte le nom d’Orde Wingate, un officier héroïque de l’armée britannique qui considérait la création d’un État juif comme son devoir religieux et créa les Special Night Squads, groupes armés formés de volontaires britanniques et de la Haganah qui tendaient une embuscade aux terroristes arabes.

L’Institut Wingate sert d’hôte à de nombreuses équipes nationales israéliennes ainsi qu’à une base d’entraînement militaire.

L’un des étudiants a déclaré à Israel Hayom qu’il était choqué par la demande de l’école. « J’ai accroché le drapeau de mon pays dans mon pays. Cela n’a aucun sens qu’ils exigent que je retire le drapeau national – qui est accroché sur tous les sites officiels et que je ne peux le suspendre chez moi où j’étudie et dans une école qui reçoit un financement de l’État.

« Il est intéressant de noter que l’Institut Wingate, qui prétend promouvoir la liberté de parole et d’opinion, considère que le drapeau de l’Etat est suspendu au passage d’une ligne rouge. »

L’Institut Wingate a répondu: « Des drapeaux israéliens sont régulièrement déployés à l’Institut Wingate dans les endroits prévus à cet effet. Cependant, les règlements des dortoirs d’étudiants ne permettent pas l’accrochage de pancartes ou de drapeaux de toute sorte, afin de préserver l’apparence de l’Institut et le bon ordre dans la sphère publique. L’obligation de la direction du dortoir d’enlever le drapeau de la façon dont il a été placé sur la rambarde du bâtiment est légitime et acceptable. »

La déclaration a admis que « il y a peut-être eu une erreur dans la formulation du SMS envoyé à l’étudiant, et cela a été clairement expliqué au directeur du dortoir par le directeur de l’Institut. » Cependant, « cela ne diminue pas le respect les directeurs de l’Institut ressentent le drapeau d’Israël et les symboles nationaux de l’Etat d’Israël, et nous continuerons à agir dans cet esprit à l’avenir. »

Peut être pas. Il s’avère que la ministre des Sports et Culture Miri Regev (Likoud) est connue pour ne pas cacher les drapeaux israéliens. En fait, au cours de ses premières campagnes, elle était connue pour traverser des scènes brandissant et agitant un énorme drapeau israélien, comme une expression de son patriotisme. Ainsi, l’Institut Wingate pourrait être formé au nationalisme.

En effet, la ministre Regev a déjà publié sa propre déclaration: «Le drapeau israélien […] représente notre souveraineté et il est une source de fierté nationale et de fierté. Il n’y a pas de place pour la directive Wingate, selon laquelle le drapeau israélien ne peut pas être accroché dans les dortoirs. Le drapeau israélien sera accroché dans les dortoirs des étudiants, comme c’est le cas dans tout l’Institut Wingate. »

Les pauvres fonctionnaires de Wingate … ils n’avaient aucune chance.:)

