C’est le choc à Regent Park, Primrose Hill, un quartier où habite des millionnaires, quand un enfant juif de 12 ans a été poignardé par des membres d’un gang, tout en marchant avec des amies.

Son état est grave, les suspects ont fui. L’adolescent a été poignardé alors qu’il marchait avec des jeunes filles mardi dans un quartier luxueux de la capitale britannique. Le garçon, un Juif de 16 ans, a été agressé vers 21h30 hier à Primrose Hill, au nord de Londres.

Il a été trouvé par les ambulanciers paramédicaux au parc du Régent, grièvement blessé à la jambe, après une fête.Les quatre jeunes agresseurs ont fui la scène. Le garçon blessé, qui était conscient, a été poignardé 12 fois à la jambe et hospitalisé. La police de Londres a déclaré au Daily Mail qu’ils ne pensaient pas qu’il a été poignardé car il est Juif.

La police a dit que l’état de l’enfant continue d’être difficile et a ajouté: «Il est important que nous aider et arrêter les responsables de cette lâche attaque. Je demande à tous ceux présent à cet endroit au moment des faits, qui ont vu un groupe d’hommes, qu’ils doivent contacter la police. ».

Le banlieue de Primrose Hill, est connue car de nombreuses célébrités avec un capital de plus de 10 millions de dollars y habitent. Les résidents de la région ont exprimé leur choc face à l’attaque. L’un d’eux a dit l’Evening Standard « London » , qu’il y de plus en plus de vols de mobiles et scooters, mais pas des coups. Ceci est une escalade de la violence, c’est choquant ‘.

Un autre résident a ajouté: ‘J’ai déménagé de New York pour échapper au crime et à la violence et je me retrouve ici dans la même situation. C’est terrible et c’est vraiment inhabituel.’ ‘Nous avons eu une réunion d’urgence ce matin, où nos étudiants ont été informés de l’incident, et ils ont reçu une assistance supplémentaire s’ils en avaient besoin’.

