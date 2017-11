Depuis des décennies, les aspirations nationales n’ont pas cessé dans la région de la Catalogne, dans le nord-est de l’Espagne, qui récemment a plongé ce pays dans une crise majeure aux implications internationales de grande portée.

La crise actuelle a débuté ce mois-ci lorsque la police fédérale a affronté les électeurs lors d’un référendum illégal sur l’indépendance. Mais il a atteint son paroxysme vendredi, lorsque le parlement de la région de Barcelone a adopté une motion déclarant l’indépendance de l’Espagne malgré l’avertissement du gouvernement fédéral de se désister.

Madrid a dissous le gouvernement régional dans le but de bloquer la sécession. Mais le projet d’indépendance semble être plus populaire que jamais parmi les Catalans – un groupe ethnique et culturel distinct dont la langue est plus proche du portugais que de l’espagnol – maintenant que les séparatistes se rapprochent de l’indépendance depuis des siècles.

Alors que l’Europe étudie nerveusement ce scénario potentiel pour des projets nationalistes et séparatistes à travers le continent, les développements en Catalogne divisent les Espagnols – y compris les Juifs. Et à cause de l’approche d’Israël, la crise souligne également la volonté croissante de l’État juif de diverger avec les autres pays occidentaux sur les questions clés de politique étrangère.

Voici quatre points à retenir de la crise qui se déroule en Catalogne.

La Catalogne a une (relativement) grande communauté juive.

Avec environ 15 000 membres, la communauté juive de Barcelone correspond à celle de Madrid en taille et en importance. L’Espagne compte au total environ 45 000 Juifs dans les deux grandes villes réparties dans les 15 autres régions semi-autonomes du pays.

À Barcelone, la question de l’indépendance divise en général et dans les milieux juifs, amenant la communauté juive à adhérer à une politique de neutralité.

« C’est une question de ‘shalom bayit' », a déclaré Victor Sorenssen, le président de la communauté, au début de ce mois, en utilisant l’expression hébraïque qui signifie maintenir la paix chez soi.

L’organisation qui représente les communautés juives d’Espagne, dont Barcelone est membre, a également eu une politique de neutralité, qui s’est stoppée ce vendredi en soutenant une Espagne unifiée et contre l’indépendance catalane.

Historiquement, la Catalogne était un important centre de peuplement juif avant l’Inquisition de 1492. Avant les expulsions qui ont suivi cette campagne de persécution religieuse menée par l’Église, une présence juive en Catalogne a été documentée pour la première fois en 890 CE. documentée en Grande-Bretagne. Mais on pense généralement que la Catalogne a vu certains des premiers colons juifs en Espagne, qui sont venus après que les Romains aient détruit le Second Temple à Jérusalem, il y a 2000 ans.

La ville de Gérone, située à 50 miles au nord de Barcelone, était la capitale incontestée de la vie juive en Catalogne et une plaque tournante de l’enseignement juif sépharade. Moïse ben Nahman, le philosophe juif du 13ème siècle connu sous le nom de Nachmanides, est né et a grandi là-bas.

Israël est sur la clôture.

Israël est parmi une poignée de nations occidentales qui sont restées silencieuses sur le différend. Madrid a reçu un soutien public contre Barcelone de l’Union européenne, des États-Unis, du Canada, du Japon et du Mexique, entre autres acteurs internationaux.

Cette divergence fait partie d’une politique de non-alignement sous le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui est resté neutre sur le conflit Ukraine-Russie, la guerre civile en Syrie et le vote en Grande-Bretagne pour quitter l’Union européenne. Les pays ont pris des positions claires.

Les observateurs disent que la politique est conçue pour réduire les frictions avec les alliés potentiels à un moment où les Etats-Unis – sous le président Donald Trump et son prédécesseur, Barack Obama – paraissent moins insistants que par le passé sur ses alliés.

Mais Israël a des dividendes potentiels à gagner – et des risques à courir – en fonction de qui il soutient dans le conflit catalan.

L’Espagne est un financier généreux de certaines organisations jugées anti-israéliennes et d’autres qui ne font que critiquer les politiques de Netanyahu dans le conflit avec les Palestiniens. Tant que Netanyahu reste sans engagement sur la Catalogne, il peut tirer parti de la position d’Israël sur la question pour influencer les politiques espagnoles sur Israël.

Les États-Unis, qui ont une très grande base navale dans la ville de Rota, au sud de l’Espagne, sont tenus de soutenir l’Espagne, tout comme l’Union européenne, dans laquelle l’Espagne est un grand État membre. Mais Israël n’est pas lié par de telles considérations et sa neutralité pourrait être un bon début pour une relation avec ce qui pourrait très bien devenir le nouveau pays de l’Europe dans un avenir prévisible.

L’Espagne soutient la Palestine – mais pas inconditionnellement.

Dans la foulée de la crise catalane, certains partisans d’Israël ont suggéré que l’Espagne n’était pas en mesure de s’opposer à l’unilatéralisme catalan en raison de ses propres incohérences sur cette question à l’étranger – par exemple, lorsque son congrès fédéral a voté à l’unanimité en 2014 l’Etat palestinien.

Ou, comme l’a écrit Michael Rubin, chroniqueur de Washington Post dans une tribune publiée la semaine dernière, « l’Espagne obtient ce qu’elle mérite sur le séparatisme de la Catalogne ».

Pourtant, comme la JTA l’a rapporté à l’époque, contrairement aux motions similaires qui ont été adoptées cette année en France et en Grande-Bretagne, la motion espagnole stipule que l’Espagne ne reconnaîtra un État palestinien indépendant que si sa création est convenue dans des négociations avec Israël. C’est essentiellement la politique d’Israël sur la question, aussi.

L’Espagne est également restée sans engagement sur le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole actuellement sous contrôle marocain contesté, que certains groupes locaux cherchent à remplacer par un Sahara occidental indépendant. En mars, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, s’est tenu à l’écart de l’indépendance sahraouie, appelant à une « solution politique juste » pour y mettre un terme.

La Catalogne soutient Israël jusqu’à un certain point.

Les partisans juifs et pro-israéliens de l’indépendance catalane suggèrent parfois qu’Israël est plus populaire dans la région qu’ailleurs en Espagne. Les opposants soulignent les propres ouvertures de l’Espagne envers Israël et son partenariat avec elle, y compris une récente lutte judiciaire contre l’antisémitisme et les boycotts discriminatoires d’Israël.

Mais aucun argument n’est clair, selon Yigal Palmor, un ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères qui a servi en Espagne.

Les Catalans ont traditionnellement été plus « ouverts à l’Europe » que le reste de l’Espagne, a-t-il dit. On peut soutenir que cette affinité européenne a inoculé certains Catalans à l’antisémitisme médiéval qui persiste à ce jour dans certaines parties du pays. Dans le nord du pays, par exemple, certaines personnes disent «tuez un juif» en portant un toast aux fêtes traditionnelles.

« Ces phénomènes ont disparu en Europe mais pas en Espagne, qui n’a pas eu une grande présence juive depuis l’expulsion », a déclaré Palmor.

Mais les Catalans étaient moins isolés du reste du continent que d’autres régions d’Espagne, qui ont passé une grande partie du 20ème siècle sous la dictature isolationniste de Francisco Franco.

Les aspirations nationales catalanes de longue date ont créé une affinité avec le sionisme et le judaïsme en Catalogne, a déclaré M. Palmor, « où le respect du mouvement kibboutz traditionnel, la renaissance de la langue hébraïque et du sionisme en général à travers le spectre politique «

Mais dans les années 1990, a-t-il ajouté, l’aile gauche catalane s’est rapprochée de ses homologues « anti-mondialistes, orientés vers le tiers monde » à Madrid, en introduisant la campagne pour boycotter Israël en Catalogne, a indiqué Palmor. Au moins cinq des quelques 50 municipalités espagnoles qui ont déclaré leur soutien au boycott d’Israël se trouvent en Catalogne.

L’année dernière, un dirigeant d’un parti politique catalan de gauche a appelé un dirigeant de la communauté juive, qui n’est pas israélien et n’a pas de nationalité étrangère, «un agent étranger». Et plus tôt cette année, le maire de Barcelone a ignoré les protestations dans sa ville de l »accueil d’une terroriste palestinienne, Leila Khaled.

Par Cnaan Liphshiz.

.