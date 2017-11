Les retombées continuent dans le monde arabe, cependant, un article sur le site Al Sharq du Qatar a été délicieusement exagéré :

Je n’imaginais pas que le jour viendrait où je verrais et entendrais que les gens de la péninsule arabique, de la mer vers l’est à la mer à l’ouest, puissent voir un juif israélien se promener librement dans cette partie du monde. Je n’imaginais pas qu’un Juif entrerait dans le sanctuaire de Madinah « Yathrib » depuis l’ère de la prophétie. Je n’imaginais pas que les dirigeants politiques saoudiens, ainsi que les érudits religieux supérieurs, permettraient à toutes leurs croyances religieuses de permettre à n’importe quel Juif d’atteindre Médine où se trouve Muhammad, le Messager d’Allah, la paix soit sur lui, avec un certain nombre de ses compagnons et épouses. Aucun musulman qui croit en Dieu et en ses messagers n’a jamais entendu ou entendu parler d’un Juif entrant et errant publiquement autour de la Mosquée du Messager d’Allah et à côté de son honorable résidence.

La vérité est que je ne croyais pas tout ce qui a été publié dans la presse arabe et israélienne à propos de l’entrée d’un Juif dans la ville en train de prendre des photos près de la tombe du Prophète, la paix soit sur lui, dans la mosquée du Prophète. Je ne sais pas s’il a marché à La Mecque, ce qui leur est interdit en vertu du Coran.

J’ai vu un film YouTube qui comprenait des photos de la mosquée du Prophète et de l’homme juif dans l’une des rangées parmi les fidèles. J’ai vu sa photo alors qu’il marchait autour de la mosquée du Prophète. Le juif israélien dans ce coin nommé Ben Tzion Chadnovsky admet qu’il est un juif israélien et qu’il est entré dans la mosquée du Prophète à la connaissance des personnalités saoudiennes et qu’ils connaissent son origine juive et sa nationalité israélienne. « Notre génération doit construire des ponts entre les Juifs et le monde arabe une fois pour toutes, l’Arabie saoudite et Israël doivent se tenir côte à côte pour atteindre l’objectif de la paix commune dans la région du Grand Moyen-Orient ».