Nous ne savons pas si cette vidéo date de ces derniers jours, mais elle est récente, car en effet, la ville de Clichy la Garenne est devenue une ville qui ne ressemble plus à ce qu’elle était d’antan.

Dans la vidéo suivante (Crédit : David Tibi), un petit groupe de français a le courage de manifester devant des centaines de musulmans priant dans la rue avec le micro sans que personne ne réagissent si ce n’est des ces derniers républicains.

Les personnes dont la tranche d’âgé dépasse les 50 ans, chantent l’hymne francaise et rappellent les loi de la République et la laïcité. D’autre se plaint du bruit à leur fenêtre….Mais le Imam continue sous les cris de Allah Akbah avec les centaines d’autres …

Pendant que les Français s’occupent à boycotter les produits Israéliens, la situation dans ce pays est de plus en plus grave.

Malheureusement les plus lâches, vont défendre de tels agissements en attaquant les Juifs qui eux aussi une fois par an allument les bougies de Hanouca: » Vous aussi (les Juifs) vous imposez des manifestations de rue religieuse » peut on lire dans les commentaires sur Facebook.

Il faut savoir que ce genre d’activité dans la communauté Juive se passe dans une ambiance positive et qu’elle est ponctuelle, une fois par an en même temps que les fêtes de Noel, qui sont aussi de plus en plus discrètes dans les rues des quartiers à forte population musulmane en France.

De plus, l’allumage des bougies est permis par la mairie et les autorités et ne durera pas plus de quelques minutes. Bien loin des prières sauvages en pleine rue, chaque jour sans se préoccuper de la circulation et des passages piétons.

Ces prières sont une volonté d’exprimer un état de fait de « conquête territoriale », c’est une démarche politique. Tandis que l’allumage des lumières de Hanouka est une fête familiale.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?