L’indignation mondiale contre le traitement méprisable infligé aux judokas israéliens lors du tournoi international de judo qui s’est déroulé à Abu Dhabi la semaine dernière a débordé sur les médias sociaux. Ce week-end, un leader de la haute technologie est intervenu pour faire une déclaration.

« Comme ils refusent de lever le drapeau israélien ou de jouer l’hymne israélien au tournoi de judo du Grand Chelem d’Abou Dabi, je vais le faire ici », a écrit le co-fondateur de Whatsapp, Jan Koum samedi soir sur sa page Facebook.

Il y a, bien sûr, de nombreuses versions différentes de l’hymne national d’Israël, l’Hatikvah, publiées sur Internet. Mais celui que Koum a choisi de partager sur sa page était particulièrement émouvant, montrant certains des citoyens les plus vulnérables d’Israël, ceux dont les yeux sont tournés vers le Ciel tout en s’occupant de ceux sur la Terre dirigés par Rabbi David Grossman d’Afula et les jeunes hommes et femmes du pays qui sont chargés de les défendre tous.

Koum réagissait au comportement scandaleux du monde arabe lors du tournoi du Grand Chelem de la Fédération Internationale de Judo qui s’est déroulé la semaine dernière à Abou Dhabi, où les athlètes arabes ont refusé de serrer la main de leurs homologues israéliens comme d’habitude à la fin du match. Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont également refusé de jouer l’hymne national israélien lorsque Tal Flicker a reçu une médaille d’or pour sa victoire sur le tapis, et le pays n’était pas prêt à brandir le drapeau israélien. Au lieu de cela, le drapeau de la Fédération Internationale de Judo a été élevé à sa place.

Sans se soucier, Tal a chanté les mots de l’ Hatikva de sa place sur l’estrade, où les spectateurs pouvaient voir: les images de ce moment-là sont devenues virales dans le monde entier.

Le même comportement stupide a été répété par les officiels des Emirats Arabes Unis quand la médaillée de bronze pour Gili Cohen a également été honorée pour son exploit et elle, aussi, a chanté silencieusement, seul devant le monde.

Samedi, le président de la Fédération de judo des Emirats arabes unis, Mohammad Bin Taloub Al-Darei et un autre officiel des Emirats, Aref al-Awani, ont tous deux présenté leurs excuses au président de l’Association israélienne de judo, Moshe Ponte, pour avoir refusé de serrer la main, un comportement indigne dans le monde sportif international. Ils ont également félicité l’équipe d’Israël pour leurs nombreuses médailles.

Mais la réponse de l’ ONG Monitor à ces excuses était la plus logique: dans un tweet dimanche, l’organisation de surveillance a dit que si les excuses étaient si sincères, refaire la cérémonie avec l’hymne israélien et hisser le drapeau israélien, serait la plus belle réponse à l’antisémitisme.