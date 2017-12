Des étudiants arabes de l’Université hébraïque de Jérusalem ont appelé à expulser les « sionistes » d’Israël au cours d’une manifestation organisée mercredi sur le campus de l’université du mont Scopus.

« La Palestine est arabe de la rivière à la mer ; Les sionistes partent, notre terre est arabe et libre ; Nous n’abandonnerons pas, Israël est terroriste ; Levez la main et criez, la mort vaut mieux que l’humiliation »sont les slogans scandés par les étudiants arabes affiliés à la liste commune.

Another day of confrontations between right and left at the Hebrew U pic.twitter.com/UZEymqqzg0

Les manifestants ont été rejoints par Yousef Jabareen, membre de la Knesset arabe, qui leur a dit de continuer à se battre pour la coexistence. Nous devrions être fiers de notre lutte. «

De l’autre côté de la barricade se tenaient des étudiants de l’organisation sioniste Im Tirtzu, qui organisaient une contre-manifestation. Les étudiants ont agité des drapeaux israéliens et ont chanté Hatikvah, l’hymne national d’Israël.

La manifestation a été organisée en réponse à un affrontement hier entre des étudiants arabes et juifs sur un mémorial érigé par des étudiants d’Im Tirtzu pour le Sgt. Ron Kukia, qui a été assassiné la semaine dernière à Arad.

@DrJabareen : « keep on fighting for coexistence. We should be proud of our struggle » pic.twitter.com/QxcjugX2Hf

— Udi Shaham (@udi_shaham) 5 décembre 2017