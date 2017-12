Tweet on Twitter

Kais Al-Hazali, commandant de la milice irakiano-iranienne a mené des attaques contre l’armée américaine quand elle est entrée au Liban, malgré l’interdiction du Premier ministre Hariri.

Le commandant de cette même armée a rejoint les hommes de Nasrallah le long de la frontière avec Israël récemment et tout en regardant les communautés israéliennes, il a déclaré: « Nous sommes prêts à nous tenir aux côtés des Palestiniens et du Hezbollah ».

Ce commandant de la milice irakienne bénéficie du soutien de l’ Iran, il a visité cette semaine la frontière libano-israélienne et a exprimé son soutien pour les Palestiniens et les Libanais de se battre contre Israël. Sa visite a suscité la colère du Premier ministre libanais, Sa’d Al-Hariri , qui a récemment démissionné puis s’est rétracté. Al-Hariri était furieux que Al-Hazali soit autorisé à entrer dans le pays parce qu’il était interdit.

L’organisation d’Al-Hazali a perpétré une série d’attentats terroristes contre des soldats américains avant que l’armée américaine ne se retire d’Irak en 2011. Dans une vidéo publiée lundi, il semblait être en tournée à la frontière avec Israël, aux côtés des membres du Hezbollah .

« Nous déclarons notre entière disponibilité à soutenir le peuple libanais et la question palestinienne contre l’occupation israélienne injuste et hostile de l’islam, des Arabes et de l’humanité », a déclaré Al-Hazali.

Cette visite de la frontière peut être un message contre Israël et la menace d’une guerre future avec le Hezbollah et d’autres combattants de la milice soutenu par l’Iran, et pas seulement le Hezbollah.

Le Premier ministre libanais, Sa’d Al-Hariri, a fait une déclaration après la visite, affirmant que c’était une « violation flagrante » des lois libanaises. Il a déclaré que l’arrivée d’al-Hazali à la frontière avait apparemment eu lieu six jours plus tôt. Après la visite, Al-Hariri a de nouveau demandé aux autorités libanaises de ne pas autoriser Al-Hazali à entrer dans le pays. Il a également ordonné l’enquête sur l’incident et a empêché toute personne ou organisation d’exercer toute activité militaire sur le territoire libanais.

La vidéo a été diffusée sur la chaîne de télévision de la milice irakienne jeudi soir. Dans la vidéo, des personnes en uniforme montrent des zones d’Al-Hazali qui surplombent des communautés israéliennes, y compris des communautés sur les hauteurs du Golan. Plus tard, al-Hazali a été vu debout près de la frontière, près de la porte de Fatima dans le village libanais de Qila.

Un porte-parole de la milice irakienne à Bagdad a déclaré à l’Associated Press que la visite à la frontière israélo-libanaise avait eu lieu après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël. Cependant, selon le bureau d’al-Hariri, la visite a eu lieu quelques jours avant la décision.

