La TV japonaise a rapporté un événement grave à Fongiiri, où un tunnel s’est effondré sur un site nucléaire où se trouve des centaines de travailleurs. Les experts ont averti que l’effondrement de d’autres certaines parties du site pourrait survenir à tout moment.

Sur le site se déroulé des essais nucléaires en Corée du Nord, il y a environ 100 travailleurs qui étaient à l’intérieur du tunnel, qui était en construction, et 100 autres sont arrivés pour aider les gens bloqués dans un autre effondrement.

Le site de test nucléaire Fongiiri est considéré comme instable après avoir effectué six essais nucléaires à ce jour, et des experts locaux ont averti qu’il est une question de temps avant l’effondrement des bâtiments en place, il a été publié sur le site Web des experts de la dictature communiste que la région souffre d’un phénomène appelé « syndrome de montagne fatigué » – un phénomène de chute de grands fragments de roches, ce qui les rend plus perméable et fragile, en raison des explosions nucléaires répétées sur place. Malgré les informations selon lesquelles la zone ne sera plus utilisée pour les essais nucléaires souterrains, on estime que la Corée du Nord continuera à mener d’autres expériences.

Le leader nord-coréen est satisfait des résultats des expériences précédentes. La Corée du Sud a averti qu’un autre essai nucléaire de Pyongyang pourrait conduire à des fuites nucléaires. Pendant ce temps, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’il travaillerait à mettre en œuvre des sanctions internationales contre la dictature pour faire face à la menace qu’elle représente pour l’humanité. « Il est important de faire pression pour que tous les pays mettent en œuvre les sanctions afin de parvenir à une solution pacifique », at-il dit.

Les représentants de la Corée du Sud et la Chine pour le programme nucléaire nord-coréen se rencontreront à Pékin pour étudier les moyens de coopération entre les deux pays afin de maintenir la stabilité et la sécurité régionale.

Même les Américains continuent de regarder avec inquiétude ce qui se passe en Corée du Nord, et il y a quelques jours lors d’une visite à Séoul, ale secrétaire américain de la défense a dit que ‘les Etats-Unis ne se réconcilieront jamais avec la Corée du Nord : » Ne vous trompez pas – toute attaque contre les Etats-Unis ou ses alliés sera contrariés. Toute utilisation d’armes nucléaires entraînera une réponse militaire massive qui sera à la fois efficace et décisive ‘