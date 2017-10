Le judoka Or Sasson a remporté la troisième place pour la categorie de plus de 100 kg dans le cadre du tournoi à Abu Dhabi. Israël a terminé la compétition avec une médaille d’or et 4 médailles de bronze, le tout sous la bannière de l’Association mondiale de judo.

Israël occupe la sixième place du classement du tournoi.Même si les 12 judokas israéliens à Abu Dhabi ne peuvent pas placer les lettres ISR sur leur kimono et chanter l’hymne israélien en cas de victoire;leur présence se fait de plus en plus insistantes pour ce pays antisémite.

Le judoka israélien Tal Flicker, qui a remporté une médaille d’or atout de même chanté avec fierté l’hymne national israélien sur le podium 🙂

Deux organisations juives françaises ont décidé de manifester à Paris devant l’ambassade des Emirats arabes unis pour protester contre ces mesures antisémites envers les judokas israéliens .

