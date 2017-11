Le Giro d’Italia, la deuxième course cycliste la plus importante au monde, après le Tour de France, qui devrait débuter le 4 mai 2018 en Israël et traverser Jérusalem, Haïfa, Césarée et le Néguev, risque d’être annulé parce que les organisateurs ont laissé entendre que Jérusalem est une ville divisée.

Il y a environ un mois, il a été annoncé que le premier jour de la compétition serait une «course contre la montre» sur 10 kilomètres autour de la ville de Jérusalem. La page d’intro pour l’étape israélienne de la course déclare: « Regardant vers l’histoire et faisant l’histoire avec le Giro, un Giro qui est déjà dans l’histoire. Ce sera un Giro spécial, et nous le savions déjà après l’annonce du Grand Départ de Jérusalem. »

Mais, en même temps, le site internet de la course et sa chaîne YouTube officielle déclarent que le Giro d’Italia passerait par « West Jerusalem » plutôt que simplement « Jerusalem ».

En Israël, les responsables des ministères des affaires stratégiques, du tourisme, de la culture et des sports ont estimé que le changement de langue était le résultat d’éléments pro-palestiniens qui voulaient souligner que Jérusalem-Est ne faisait pas partie de la capitale de l’Etat d’Israël.

Cela a irrité le ministre de la Culture et des Sports Miri Regev et le ministre du Tourisme Yariv Levin, qui a menacé de retirer leur financement et leur coopération avec la course. Ils ont dit aux organisateurs du Giro d’Italia que « si la promotion sur le site ne change pas le point de départ de Jérusalem-Ouest, le gouvernement d’Israël ne sera pas un partenaire ».

Regev et Levin ont publié une déclaration commune disant que « Jérusalem, la capitale d’Israël, n’a pas d’Orient et d’Occident. Il n’y a qu’une seule Jérusalem unifiée. Ces promotions violent l’accord avec le gouvernement israélien. Si le texte de promotion n’est pas modifié, le gouvernement d’Israël ne restera pas impliqué dans l’événement. »

Dans le même temps, le président d’honneur de Big Start, Sylvan Adams, a adressé une lettre forte aux organisateurs du Giro d’Italia, exigeant l’arrêt immédiat de toute utilisation politique ou de définitions erronées telles que « West Jerusalem » dans le contexte de la course.

Adams a écrit qu’il n’y a pas de ville nommée Jérusalem-Ouest, ajoutant: « Jérusalem, la ville construite par le roi David, est la capitale éternelle du peuple juif et bien sûr la capitale de l’Etat d’Israël. Ceci est bien connu des organisateurs du Giro qui connaissent la ville après leurs nombreuses visites. »

Adams a noté: « Quiconque visite la ville voit et sait qu’il n’y a qu’une seule Jérusalem, la maison des Juifs, des musulmans et des chrétiens qui y vivent côte à côte. »

