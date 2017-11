Le message est clair sur le sujet de l’immigration en Allemagne pour Karl Lagerfeld d’origine allemande, en effet, l’immigration serait un danger pour les juifs en Allemagne, mais seulement les Juifs ?

En effet, la chancelière allemande Angela Merkel a déjà été accusé maintes fois par son propre partie d’ouvrir les portes de son pays aux migrants sans limite, mais pour le couturier la plupart de ces gens sont imprégnés d’antisémitisme.

“Elle qui en avait déjà des millions, qui sont très bien intégrés (…) elle n’avait pas besoin de se taper un million en plus pour se donner une image charmante après l’image de marâtre qu’elle s’était donnée pendant la crise grecque”, a dénoncé le couturier au plateau de « Salut Les Terriens ».

Karl #Lagerfeld sur l’arrivée des clandestins en Allemagne : « on ne peut pas tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après »

Ajoutant : “On ne peut pas tuer des millions de Juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après…Je connais quelqu’un qui a accueilli un jeune syrien. Vous savez ce qu’il lui a dit au bout de quatre jours ? Il lui a dit que l’Holocauste était la meilleure invention de l’Allemagne. C’est une horreur. Je peux vous dire que dans la minute, il était dehors”

En effet, la plupart des migrants qui sont venus de pays musulmans, sont éduqués dans la haine du juif, mais aussi la haine des « croisés » des occidentaux …

Même si le discours du couturier est reçu avec émotion pour la communauté juive, le danger est aussi contre l’Occident et pas seulement les Juifs car comme dit le Premier ministre israélien, le terrorisme ne fait pas de différence entre l’un et l’autre et n’a pas de frontière.

Limiter un afflux de migrants est un bien pour toute l’Europe. Il faut cesser de ‘se servir’ des Juifs dans toutes les situations (ce qui n’est pas le cas du couturier) les plus compliquées et à polémique comme ce fut le cas pour Marine le Pen avec la Kippa et le voile, et bien d’autres cas…

