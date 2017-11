JTA : Lors d’un Shabbat typique à Teaneck, New Jersey, les rues sont bloquées à l’extérieur des grandes synagogues. Des officiers de police en uniforme, hors service, payés par les synagogues pour la matinée.

Les bénévoles, avec des écouteurs de talkie-walkie disparaissant sous leurs revers, se tiennent à des points stratégiques en dehors des synagogues en gardant un œil sur la circulation des piétons. Quelques-uns ont peut-être traversé la synagogue avant de vérifier la présence d’objets suspects.

Les bénévoles font partie des plus de 4 000 bénévoles à New York, New Jersey, Washington, Maryland, Pennsylvanie et Californie qui ont été formés par le Community Security Service, ou CSS, pour garder les synagogues, écoles de jour et autres institutions juives à travers le pays.

Le groupe essaie d’être l’étalon-or de l’autodéfense des synagogues – un objectif devenu encore plus pertinent après le massacre de dimanche dans une église du Texas qui a fait au moins 26 morts. La police dit qu’un homme de 26 ans, Devin Patrick Kelley, a ouvert le feu avec une arme d’assaut de style militaire avant d’être tué par un voisin et de mourir de ses blessures.

«Si la communauté juive est censée être un exemple pour le reste du monde, alors nous devrions montrer aux autres communautés comment s’organiser et comment aider les forces de l’ordre à nous aider», Jason Friedman, Community Security Directeur exécutif de Service, a déclaré JTA.

CSS se concentre sur la formation des membres de la communauté pour repérer les comportements suspects et ainsi éviter les attaques potentielles.

«Notre objectif principal est d’obtenir des volontaires de la formation des synagogues à la connaissance de la situation et à la théorie de base de la sécurité. Cela signifie comment assurer la sécurité dans leur synagogue, où se tenir, quoi chercher, comment communiquer».

Les volontaires suivent un cours de base qui dure quelques soirées. Ensuite, ils peuvent suivre des cours supplémentaires sur des sujets plus avancés. CSS fournit également une formation de base en self-défense.

CSS a été fondée en 2007 par David Dabscheck, aujourd’hui PDG de l’agence de conseil GIANT Innovation, et Adam Sager, un vétéran de l’armée israélienne qui dirige aujourd’hui la société de sécurité Canary. Ils ont recruté Friedman, un officier de la marine américaine qui a servi en Afghanistan, en tant que leur premier volontaire. L’année dernière, Friedman est devenu le premier directeur exécutif de CSS, une organisation à but non lucratif qui fonctionne sur les dons et le soutien des fondations.

Friedman dit que les organisations juives ont sous-utilisé cette sécurité.

« Je crois que les membres de la communauté juive n’ont pas été suffisamment engagés en matière de sécurité juive », a-t-il dit, « et sans leur participation, les initiatives de sécurité ne sont pas viables ».

Friedman dit que les organisations juives font face à de multiples types de menaces, y compris des nationalistes d’extrême droite et des néo-nazis, des islamistes radicaux et des activistes anti-israéliens d’extrême gauche. Certaines synagogues ont signalé des incidents de tir, comme la synagogue d’Evanston, en Indiana, qui a signalé un trou de balle dans une fenêtre de la classe d’une école hébraïque en mars.

Et puis il y a des menaces moins spectaculaires, comme des intrus importuns ou des invités perturbateurs. Deena Seelenfreund, responsable régionale du CSS au New Jersey, a déclaré que les volontaires formés en CSS ont aidé à prévenir localement les incidents de sécurité mineurs.

Des événements tels que l’attaque au Texas montrent le besoin de volontaires de CSS, a-t-elle dit.

« Les gens disent que nous sommes au milieu de nulle part, nous sommes en banlieue, rien ne va vraiment se passer, mais nous le faisons pour le risque que quelque chose va se passer même pour 1% », a déclaré Seelenfreund.

À la Congrégation Keter Torah, la synagogue orthodoxe de Teaneck où Seelenfreund est membre, les membres de l’équipe se tiennent à l’extérieur pour dissuader d’éventuelles attaques. Des bénévoles en congé sont également présents à l’intérieur du sanctuaire.

«C’est l’équilibre parfait entre être accueillant et saluer les gens, faire preuve de prudence et de discernement», a-t-elle déclaré. Et c’est une expérience positive non seulement pour les 55 membres qui font partie de l’équipe de sécurité, mais pour la congrégation dans son ensemble.

« La totalité de la Shule est plus alerte et consciente, et nous aurons des membres de l’équipe qui ne sont pas des membres de la sécurité, juste des membres réguliers, alertant l’équipe sur des individus ou des véhicules suspects », a déclaré Seelenfreund.

A Ramath Orah, une synagogue orthodoxe dans l’Upper West Side de Manhattan, certains membres étaient initialement contre les mesures de sécurité de style CSS.

« Il y avait des gens qui repoussaient et disaient : » Pourquoi y a-t-il de la sécurité à l’avant ? Ce n’est pas Israël, ce n’est pas l’Europe », se souvient Samuel Block, co-directeur de l’équipe de sécurité de la synagogue. Les synagogues en Europe ont souvent une sécurité armée, y compris du personnel militaire.

Block a déclaré que les membres de l’équipe de sécurité sont là pour assurer la sécurité, pas pour empêcher les gens de sortir.

«Nous disons toujours à nos bénévoles et aux gens qui viennent, nous ne sommes pas là en videurs, nous sommes là pour nous assurer que les gens viennent pour les bonnes raisons, et nous demandons aux gens de ne pas les offenser si quelqu’un commence à vous parler « , a déclaré Block.

Adam Hirsch, chef de l’équipe de sécurité de la congrégation Bnai Yeshurun, une autre synagogue orthodoxe de Teaneck, a déclaré que les volontaires suivent une approche similaire.

« Nous ne vérifions pas les cartes de membres, nous ne vérifions pas chaque personne. Nous regardons les gens qui ne respectent pas les règles, qui n’appartiennent pas ou qui agissent avec méfiance », a déclaré Hirsch.

Hirsch a déclaré que sa synagogue a bénéficié de la formation d’une organisation plus importante.

« Vous ne venez pas à l’improviste », a-t-il dit. « Il s’agit en fait de suivre une méthodologie cohérente et efficace. »

