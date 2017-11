Le groupe radical de l’Etat islamique (EI) a appelé dimanche ses membres à mener le jihad en Russie.

« Ecoute Poutine, nous viendrons en Russie et nous te tuerons chez toi … Oh frères, fais le djihad et tue-les et combats-les », a dit une voix sur des images d’hommes s’entraînant dans le désert.

La direction de Daesh a livré son message dans une vidéo YouTube de neuf minutes publiée dimanche 1 novembre

Il n’a pas été possible de vérifier la vidéo de manière indépendante, mais le lien vers la vidéo a été publié sur un compte de messagerie Telegram utilisé par le groupe djihadiste.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que le groupe de l’État islamique appelle au djihad contre la Russie.

Les Etats-Unis et la Russie mènent des campagnes aériennes distinctes en Syrie, qui, selon eux, ciblent leur organisation.