Une nouvelle plainte pour viol a été déposée hier à Paris contre Tariq Ramadan quelques jours après une enquête sur des accusations similaires.

L’avocat de la plaignante a informé les médias :

« J’ai adressé au parquet de Paris hier soir (jeudi) une plainte accompagnée du récit détaillé de ma cliente », a déclaré son avocat Eric Morain, confirmant une information du journal Le Parisien.

« Elle attend sereinement de répondre aux enquêteurs et ne parlera plus », a-t-il ajouté. Me Morain ajoute qu’il a reçu d’autres témoignages de femmes qui réfléchissent à porter plainte à leur tour contre l’intellectuel pour des faits de harcèlement ou d’agressions sexuelles. Cette plainte s’ajoute à celle déposée le 20 octobre par une ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque. Ce jour-là, Henda Ayari, 40 ans, avait également rendu publiques ses accusations sur sa page Facebook, en plein débat autour du harcèlement sexuel dans la société.