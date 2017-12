Le plan de règlement du président Trump au Moyen-Orient a été dévoilé par un journal en Egypte, il comprend l’échange de territoires entre Israël et l’Égypte. Comme l’a rapporté samedi le journal égyptien Al-Masri al-Yom, selon les auteurs du projet Trump, l’Egypte cédera son territoire aux Palestiniens de la bande de Gaza et recevra en contrepartie un territoire équivalent dans le sud-ouest du Néguev, en Israel !

C’est une zone rectangulaire de 720 kilomètres carrés sur 24 kilomètres carrés de long le long de la frontière actuelle entre l’Egypte et la bande de Gaza et 30 kilomètres dans les profondeurs du territoire égyptien. C’est en fait l’ensemble du territoire de Rafiach à Al-Arish.

Le transfert de cette terre va tripler la superficie de l’enclave palestinienne, dans la Bande de Gaza, qui est maintenant de 365 kilomètres carrés. En contrepartie, les Palestiniens donneront à Israël un territoire équivalent (de 720 km2), sur lequel se trouvent de nombreux yichouvim comme la ville tant contestée d’Ariel et son université, mais aussi Ofra et Kiriat Arba.

Un espace supplémentaire pour éviter l’explosion sociale et économique dans la petite enclave de la Bande de Gaza permettra à la population d’atteindre entre 2 à 2,5 millions d’habitants. En outre, dans la région située entre Al Karya Al Suaydiya (coin sud-ouest du secteur) et Al-Arish, les pêcheurs de Gaza auront la capacité de pêcher à une distance beaucoup plus grande, jusqu’à 9 milles de la rive.

Dans la bande de Gaza actuelle, Israël leur interdit de le faire pour des raisons de sécurité. Ainsi, l’Egypte augmentera de manière significative la longueur de sa frontière problématique avec la bande de Gaza, ayant reçu d’Israël un morceau de désert dans le sud du Néguev qui n’est autre que Nahal Paran. Cependant, ce n’est pas le seul «bonbon» donné par Donald Trump au Caire car l’Egypte recevrait également un ensemble d’assistance économique internationale, dont l’économie du pays a cruellement besoin.

En outre, Israël permettrait à l’Egypte de creuser un tunnel vers la Jordanie, à 10 km au nord d’Eilat. Grâce à ce tunnel, des marchandises en provenance de Jordanie, d’Irak et d’autres pays arabes afflueraient en Egypte et dans la bande de Gaza, avec de droits de douane substantiels au bénéfice des Égyptiens. Le tunnel résoudrait le problème de la communication entre la Judée Samarie et la bande de Gaza.

Enfin, Israël abandonnerait certaines des dispositions militaires des Accords de Camp David en faveur de l’Egypte, tandis qu’Israël recevrait en Judée Samarie un territoire jugé prioritaire par l’ancien Premier ministre Ehud Barak pour la sauvegarde des intérêts israéliens.

De cette manière, en effet, l’approbation internationale serait donnée pour le plan initial de construction de la barrière de séparation, ce qui entraînerait également une réduction significative du nombre de juifs des Yichouvim à évacuer de l’État palestinien, lequel passerait de 100 000 à 30 000.

Ce «Deal of the Century» permettrait à Israël de maintenir à l’intérieur de ses frontières des lieux religieux d’importance historique et religieuse, comme Ofra et Kiryat Arba, ainsi que de protéger la ville d’Ariel et d’assurer la sécurité de ses résidents. Cet accord permettrait également de résoudre le problème du « passage sécurisé » entre la Judée Samarie et la bande de Gaza.

Selon le plan de Trump, Israël conservera sa souveraineté dans d’importants lieux historiques et religieux, tels que Kiryat Arba et Ofra et la ville d’Ariel.

La BBC a publié cette semaine une information selon laquelle Hosni Moubarak, en tant que président de l’Egypte, avait accepté la demande des États-Unis pour attribuer une part du territoire du Sinaï aux Palestiniens dans le cadre d’un règlement du conflit.

