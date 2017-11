Jean Jacques Goldman est la star la plus simple du monde du Showbizz, d’une grande discrétion et pourtant d’un talent fou. Ce chanteur et auteur à succès s’est confit récemment à l’un de ses amis, Sorj Chalan­don concernant la production de Complètement d’enquête qui a fait une émission à son sujet sans respecter sa vie privée malgré le fait qu’il est quitté la France et la ville de Marseille pour s’occuper de ses filles à Londres.

Jean-Jacques Gold­man :

« Ils sont venus, ils ont commencé à roder, ils ont interrogé mes voisins. Ils ont sonné, je leur ai gentiment dit que je n’avais pas envie de parler. Et ensuite je me suis senti comme une trafiquant de drogue, comme un voyou, comme un truand, filmé en caméra cachée. Je gerbe. »

Son ami Sorj Chalan­don a condamné un tel comportement des journalistes :

« Qu’on le laisse tranquille ! Il se casse, il part élever ses enfants, et on entend des phrases comme » Gold­man c’est pas un peu juif » ? Non ? Il n’y a pas un peu de sous ? »… Moi c’est un type que je respecte, il se casse, il a envie de faire autre chose. Et bien y aller, en caméra cachée, pour être sûr, sûr, sûr que ce qu’il fait c’est bien légal, c’est un peu dégueulasse ».

Récemment, Jean-Jacques Gold­man a écrit une chan­son pour Patrick Fiori et Soprano intitulée « Chez nous ».

