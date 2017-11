‘Le Hamas a réussi à transformer la lutte (makawama) limitée en une culture populaire qui est une source de fierté pour les résidents.’ a dit Sami Abu Zuhri, un haut responsable du Hamas dans la bande de Gaza.

En effet, le terrorisme est souvent déguisé dans une guerre de mots comme le fait le Hamas, mais aussi de nombreux médias occidentaux qui preferent utiliser le mot « lutte » ou » résistance » au lieu d’acte de terrorisme afin de justifier la mort des juifs et des soldats de Tsahal en Israel.

Prenant la parole à la séance d’ouverture de la 26e Conférence internationale de l’Association des associations islamiques ESAM, Abou Zouhri, a déclaré :

« Le Hamas a réussi à transformer la lutte limitée en une culture pour ce parti qui est une source de fierté pour les résidents. » ‘Par conséquent, ces illusions qu’ils veulent arrêter la lutte et démanteler les bras des [organisations] de la lutte, ne sont que des rêves qui ne se réaliseront pas, parce que notre lutte est forte et capable de continuer .’

Abu Zuhri a ajouté que le Hamas ne reconnaîtrait jamais Israël, « et qu’il fallait rester fidèle aux principes afin de mettre en œuvre la réconciliation nationale et unifier le peuple palestinien derrière la cause palestinienne, et atteindre Jérusalem, la lutte pour la libération des prisonniers jusqu’au dernier grain de sable de la terre de Palestine . »

En résumé, ce dirigeant du Hamas confirme que les actions de terrorisme contre Israel font partie de la culture des « palestiniens » et que ces actions ne cesseront pas jusqu’à qu’aucun juif ne vivent en Israel en s’accaparant toute le terre de l’Etat Juif (dernier grain de sable).

