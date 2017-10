Le député Omer Bar-Lev (Camp sioniste, alias Labor) a déclaré lors d’un rassemblement à Ramat Hasharon samedi qu’à son avis, les soldats qui prient au Mur du Kottel sont un exemple de coercition religieuse exercée par l’Etat.

Dans un article sur Facebook , Bar-Lev, fils du défunt chef d’état-major des FDI, Haim Bar-Lev, a protesté: « J’ai découvert qu’après l’opération [2014 Gaza] Tsouk Etan, un des bataillons Golani qui revenait du sud a fait une petite déviation sur leur chemin pour se rendre au Kotel, où le bataillon entier a dit la bénédiction de Gomel (remerciant Dieu d’avoir sauvé leurs vies suite à un événement dangereux).

« C’est un exemple de coercition religieuse à nos dépens », a déclaré le député Bar-Lev, affirmant que le bataillon se rendait au Mur des Lamentations « au détriment des taxes que nous payons ».

Moins de 20 personnes ont assisté au rassemblement du député Bar-Lev, mais la véhémence avec laquelle il a attaqué l’une des pratiques les plus courantes des soldats de Tsahal, religieux et même laïques, suggère que l’écart entre la droite et la gauche en Israël s’agrandit de plus en plus.

Au cours d’une soirée particulièrement sous tension pour le député, Bar-Lev a ajouté que le ministère de l’Education dirigé par Naftali Bennett a publié un cahier pour les écoles laïques sur l’assassinat de Rabin ou il est dit que Rabin a été assassiné dans le contexte des tensions politiques dans la société israélienne « , ignorant le fait que » les rabbins ont émis une « fatwa » contre Rabin, « ainsi que le fait que » le meurtrier méprisable portait une scutellaire et était connecté à un secteur particulier. »

« C’est une autre tentative de réécriture de l’histoire », a déclaré Bar-Lev.

Outre le mélange de la coercition religieuse et du révisionnisme historique, le député comme beaucoup dans son parti critiquent le ministre de l’Education pour ne pas avoir recours à la référence antisémite concernant les « rabbins », du milieu Haredi, ce qui signifie que la kippa portée par l’assassin de Rabin, Yigal Amir, impliquait tous les juifs orthodoxes dans le meurtre.

Bar-Lev a suggéré ce qu’il a appelé la coercition religieuse – essentiellement une tentative du ministre Bennett de familiariser les enfants laïques avec leur tradition juive – une activité «nationaliste» d’un «très petit parti qui, je crois, dirige aujourd’hui le pays – Yisrael Beiteinu – avec une grande partie du Likoud. »

L’échec de Bar-Lev en mathématiques fondamentales, est vu que la « très petite minorité » qu’il a décrite rassemble plus de 38 députés alors que son propre parti n’a que 24 sièges à la Knesset.