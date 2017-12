Le député Moshe Gafni du parti orthodoxe » Torah & judaïsme » a fait valoir que la question d’une déclaration de Trump sur Jérusalem comme capitale et le transfert de l’ambassade est « inutile ». D’autre part, le ministre Ariel a déclaré que c’était une déclaration « qui rend justice au peuple juif ».

Après la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d’Israël et le transfert de l’ambassade à Israël, de nombreuses voix de droite ont répondu avec satisfaction. Cependant, certaines personnalités publiques haredi ont exprimé leur opposition à cette décision.

« C’est inutile », a déclaré Moshe Gafni, président du Comité des finances de la Knesset, dans un entretien accordé à la station de radio Kol BaRama, ajoutant que « nous n’avons pas besoin de l’accord des nations du monde pour dire que Jérusalem est importante.

Le député Uri Maklev, un membre de la faction, a déclaré qu’il « entend des porte-parole de droite parler de cette importance. Je ne pouvais pas être convaincu. « Il dit qu’il ne comprend pas les avantages du processus, » Qu’est-ce que ça va donner? Est-ce que cela établira le statut d’Israël ou de Jérusalem? Cela amènera-t-il le Troisième Temple?. »

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Union nationale et Président Uri Ariel,a publié une vidéo sur sa page Facebook et a dit qu’il voit les déclarations de Trump comme « un jour de fête à Jérusalem. » Il a ajouté, qu’il remerciait le Premier ministre Netanyahu et le président américain , ajoutant que « la reconnaissance du président Donald Trump sur Jérusalem comme capitale d’Israël est un dicton qui rend justice au peuple juif: Jérusalem était et sera la capitale du peuple juif, et nous devrions être unie et rester solidaire et ne pas être divisée d’aucune façon et en aucune circonstance. »

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?