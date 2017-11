Deux stupides femmes gauchistes israéliennes contre Tsahal ont été sauvées par l’armée en entrant dans un village arabe , ces femmes ont pour objectifs de surveiller et documenter la conduite des soldats et des policiers israéliens aux points de contrôle en Judée et Samarie. Elles ont été attaquées cette semaine à Azzun, près de Qalqilya, en Samarie, a rapporté jeudi le journal.

Les deux femmes sont arrivées dans le village d’Azzun pour encourager et soutenir les Arabes locaux, quand un Arabe local a été encouragé à attraper un bracelet en or que l’une des femmes portait au poignet. L’arabe a fui, avec la femme qui le poursuivait dans sa voiture avec son collègue jusqu’à ce que les deux soient arrivés dans un village adjacent à Azzun.

À ce moment-là, les Arabes locaux ont commencé à attaquer le véhicule des femmes avec des blocs de béton et des pierres, jusqu’à ce que les forces de Tsahal se sont précipitées et que les femmes aient été sauvées miraculeusement d’un lynchage.

« La stupidité de l’extrême gauche les amène à des situations similaires à chaque fois et ils ne comprennent pas le danger constant pour leur vie », a déclaré une source militaire, ajoutant: « En raison de leur stupidité, les forces de Tsahal ont dû quitter leur poste dans un événement qui est né par pure folie. »

Machsom Watch a été fondée en 2001 par Ronnee Jaeger, précédemment travailleuse des droits humains au Guatemala et au Mexique; Adi Kuntsman, arrivé d’Israël d l’ Union soviétique en 1990; et Yehudit Keshet, un ancienne juive orthodoxe. A son apogée, 400 volontaires ont été membres en 2004. Le groupe a vivement critiqué «la réponse israélienne excessive à l’Intifada d’Al Aqsa et la fermeture et le siège prolongés des villages et des villes de JudéeSamarie».