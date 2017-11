Les dirigeants de la communauté juive de Turquie ont rejeté les plaintes d’un diplomate israélien en poste à Istanbul, selon lesquelles ils l’ignorent parce qu’il est gay.

Ishak Ibrahimzadeh, le président de la communauté juive de Turquie, a répondu jeudi aux plaintes formulées par Yossi Levi Sfari, consul d’Israël à Istanbul, qui s’est installé avec son partenaire, Ronny Goldberg, il y a six semaines.

« Nous traitons le consulat et le consul avec le plus grand respect et ne nous impliquons dans aucune vie personnelle », a déclaré M. Ibrahimzadeh, cité par le quotidien Finansgundem. « Nous respectons tous de la même manière que nous nous attendons à ce qu’ils nous respectent en tant que communauté attachée à la Halakha et aux règles de la Torah. Nous n’avons rien contre l’homme ou Israël et ses envoyés, que nous continuerons à respecter alors que nous entretenons de bonnes relations avec Israël. Je n’ai pas besoin d’être un ami personnel proche de l’homme. «

La déclaration d’Ibrahimzadeh fait suite à un article publié jeudi dans le journal israélien Yedioth Aharonoth dans lequel Levi Sfari se plaint que la commu- nauté pour l’accueil très froid, y compris en ne l’invitant pas à lire la Torah comme d’habitude. Il a également déclaré que la communauté a invité l’ambassadeur d’Israël à Ankara à assister aux événements à la place de Levi Sfari.

Selon Yedioth Aharonoth, la communauté a exhorté le ministère des Affaires étrangères à ne pas poster un homme homosexuel en Turquie lorsque la nomination de Levi Sfari a été annoncée mais pas encore confirmée. Le quotidien a également rapporté, citant des sources anonymes, que le ministère des Affaires étrangères avait ordonné à ses employés de couper les communications avec Ibrahimzadeh au sujet de son comportement envers Levi Sfari.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?