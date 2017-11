Le Président Yehuda Meshi-Zahav de Zaka été légèrement blessé mercredi après avoir été attaqué par une lionne lors d’un safari en Afrique du Sud, où il séjourne pour former de nouveaux volontaires pour l’organisation.

L’incident a été documenté, et après quelques instants, l’inquiétude qui a saisi la délégation a changé avec un soupir de soulagement quand il est devenu clair qu’il n’avait pas été grièvement blessé.

‘Tout va bien, si Dieu le veut’, a dit Meshi après l’incident. « Ce fut une peur terrible. Pour la première fois,j’ai senti la peur et la puissance de la lionne. Instinctivement , j’ai attrapé ma kippa, et je me suis souvenu qu’il ne fallait pas tomber sur le sol, car c’est un animal carnivore. Mais j’ai eu du mal à résister à sa force. Par la grâce de Dieu, j’ai survécu. J’ai été par la suite vacciné contre le Tétanos dans la clinique locale afin que les infections ne soient pas transmise via les plaies. ‘

Un membre de l’unité internationale de Zaka, qui a été témoin de l’incident, a déclaré à Ynet: « Nous avons pris une journée de congé aujourd’hui pour une promenade dans la jungle. Il y a une section où vous pouvez marcher avec les lions. Nous avions reçu une formation auparavant et tout allait bien. Lorsque ce fut le tour de Juda, pour aller avec deux lionnes , il a caressé la tête de l’une d’entre elles et elle a sauté sur lui. Il a récupéré très rapidement et le personnel a immédiatement intervenu. Il y a eu quelques coups de feu et nous avons continuénotre promenade. Tout va bien, Bh »

Vidéo de l’attaque : ICI

