Une blague vieille de 100 ans raconte que le leader polonais Martial Józef Piłsudski comparaissait devant les alliés victorieux après la Première Guerre mondiale pour faire appel à l’indépendance de son pays.

Comme incitation, le futur président polonais avertit le comité: « Si vous ne nous accordez pas l’indépendance, alors tous les Polonais se saouleront et sortiront et tueront beaucoup de Juifs.

» Ainsi le président du comité demande: « Et que se passera-t-il? nous vous accordons l’indépendance? »

« Oh, c’est simple », répond Piłsudski, « Dans ce cas, tous les Polonais vont se saouler et sortir pour tuer beaucoup de Juifs. »

Je ne pouvais pas m’empêcher de me souvenir de cette vieille blague, portée par une réalité d’une culture d’Europe de l’Est où la haine des Juifs et le pogrom occasionnel était une sport national.

En passant en revue les menaces (déguisées en avertissements) des medias, (le Ha’aretz en tête) sur comment, si le président Trump, mercredi soir, reconnaissait que Jérusalem est la capitale d’Israël – un total de 70 ans après avoir été déclaré comme tel – les rues du Moyen-Orient vont brûler.

Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de l’OLP devenue le produit du laboratoire terroriste du Fatah, a déclaré mardi: « Le président Trump semble vouloir détruire les chances de paix et la stabilité de la toute la région et au-delà, provoquant la violence et faisant le jeu des extrémistes et des terroristes à travers le monde. »

À tort ou à raison, vous vous attendriez à ce qu’Ashrawi ajoute une note à ses admirateurs pour ne pas exploser dans la violence et montrer plutôt la réaction mûre d’un public arabe prêt à devenir un État.

Ça n’a pas eu lieu. Ashrawi a préféré la violence arabe comme une force de la nature, ce que font les Arabes quand vous les provoquez, des « enfants » lanceurs de crises planètaires et c’est tout à fait ce qu’ont fait les Polonais il y a cent ans.

L’émissaire de l’ »Autorité Palestinienne » au Royaume-Uni Manuel Hassassian a déclaré à la BBC: « Si Trump dit ce qu’il a l’intention de dire à propos de Jérusalem comme étant la capitale d’Israël, cela signifie un baiser de mort à la solution à deux états.

Il déclare la guerre au moyen orient, il déclare la guerre contre 1,5 milliard de musulmans et des centaines de millions de chrétiens qui n’accepteront pas que les sanctuaires sacrés soient totalement sous l’hégémonie d’Israël. » (sauf qu’au moyen orient, les chrétiens sont massacrés par les musulmans)

Réfléchissez-y – Quelle peur y a-t-il parmi les musulmans du monde que le fait qu’un président américain reconnaisse Jérusalem comme capitale d’Israël – sans spécifier, selon la Maison Blanche, s’il envisage aussi de reconnaître Jérusalem-Est comme capitale d’un Etat palestinien un jour, et sans rejeter la solution à deux Etats – devient une déclaration de guerre à l’Islam?

Comme une groupe d’illuminés, les sound systems arabes balancent à fond leurs décibels dans une hystérie totale. Cela doit être le résultat de peurs très profondes dans la psyché arabe, une insécurité sombre et tacite exprimée de façon extrême.

Les musulmans croient-ils plus que les juifs à la venue du messie juif? Est-ce que dans leur esprit il a un effet domino, par lequel Jérusalem est reconnue comme la capitale d’Israël, devant être suivie par la destruction inévitable du sanctuaire al-Aksa et la construction du troisième Temple juif?

Ahmed Abul Gheit, chef de la Ligue arabe, a réprimandé le président Trump cette semaine: « Il est regrettable que certains insistent pour réaliser cette étape sans tenir compte des dangers qu’elle représente pour la stabilité du Moyen-Orient et du monde entier.

Rien ne justifie cet acte … Il ne servira pas la paix ou la stabilité, mais nourrira le fanatisme et la violence. »

Encore une fois, pas même une faible tentative pour suggérer que le fanatisme et la violence ne soient pas les réactions de choix, et que les Arabes partout devraient exprimer leur colère comme la plupart des gens civilisés, en écrivant des lettres aux médias et en utilisant des arguments colorés dans leurs commentaires postés sur twitter ou facebook.

J’ai regardé, croyez-moi, et je n’ai pas pu trouver une seule voix arabe ou même une seule voix non-arabe d’ailleurs – qui a réclamé une réponse pacifique et retenue à ce qu’ils considèrent comme une fausse manœuvre de la part du président américain. Tout le monde accepte (surtout les Européens)

la loi sauvage de la nature qui stipule que quand vous offensez la sensibilité d’un Arabe, il vous tuera (surtout chez les Européens)

Le Ha’aretz l’un des plus antisémite media a averti mercredi que « la décision de Trump est susceptible de détruire les faibles espoirs d’une percée dans le processus de paix.

Il pourrait déclencher une conflagration locale et régionale qui saperait les intérêts américains et israéliens au Moyen-Orient. Il donne à l’Iran un prétexte pour inciter l’opinion publique arabe contre ses dirigeants. Cela pourrait conduire à une vague de violence qui ébranlerait les fondements de l’AP, qui a investi dans le développement de ses relations avec Trump. Et cela pourrait coûter des vies, peut-être beaucoup. »

C’est une analyse astucieuse, chaque point peut arriver. Ce qui manque, c’est même la moindre idée de ce que l’Autorité palestinienne et les chefs d’Etat arabes pourraient faire pour réprimer la violence jaillissante de la rues arabe(du Maroc jusqu’en Afghanistan). Ie Ha’aretz n’est peut-être pas aussi impliqué dans une réponse arabe violente à la reconnaissance de Jérusalem que Hanan Ashrawi l’est, mais ses penseurs n’auraient pas pensé, il y a un million d’années, que des êtres humains sains ne réagissent pas à une provocation politique.

Michael Gerson, qui était l’auteur de discours de GW Bush, est crédité de la phrase perspicace de son patron sur « le doux fanatisme aux faibles attentes. »

Oui, les dirigeants qui mettent en garde contre l’extrémisme explosif et les violentes émeutes au Moyen-Orient. Mercredi sont pleins de mépris pour les masses arabes, et sont convaincus que ces masses sont au-delà de la civilisation.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?