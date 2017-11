Un document publié par le journal libanais Al-Akhbar révèle ostensiblement le plan de paix amélioré des Saoudiens, y compris le désarmement israélien des armes nucléaires.

Entre les lignes: Consensus entre Israël et l’Arabie saoudite sur six sections, relatives à la lutte contre l’ennemi commun: l’Iran.

Ce document, qui a été révélé pour la première fois, prouve ce qui a été divulgué depuis la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite en mai dernier, à savoir que Washington entamera des démarches pour signer un traité de paix entre l’Arabie Saoudite et Israël.

Selon le journal libanais, le document inclut également ‘la taille des concessions que Riyad présentera pour mettre fin à la question palestinienne’, ainsi que ‘ses préoccupations concernant le soutien à apporter à l’Iran et au Hezbollah’

Selon Haaretz, l’Arabie saoudite veut également désarmer le Hamas à Gaza selon le comité de rédaction de l’Autorité palestinienne qui a révélé que l’Arabie saoudite a exprimé son soutien à la condition du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas de désarmer Gaza avant d’initier la mise en œuvre de l’accord de réconciliation signé au Caire.

Le journal officiel « Haaretz » ajouté que selon les saoudiens il est important de mettre en oeuvre la nécessité de remettre tout ce qui est lié à la sécurité vers l’Autorité palestinienne lui accordant des rênes du pouvoir face au Hamas mais pour le Hamas ce sujet n’est pas à l’ordre du jour.’

Le journal a souligné que « le soutien de l’Arabie Saoudite est venu dans le contexte d’un conflit qui a émergé entre le Hamas et le Fatah sur la mise en œuvre de l’accord de réconciliation, en particulier sur la question du contrôle des points de passage dans la bande de Gaza par l’Autorité palestinienne, et aussi en raison de l’absence de consensus sur les mesures de sécurité actuelles et le rôle des services de sécurité palestiniens » .

‘La nécessité de coordonner les positions avec les Saoudiens est très importante, car une telle coordination implique une coordination avec la plupart des Etats du Golfe, ce qui peut également fournir un filet de sécurité économique pour le pouvoir’, a-t-il déclaré.

« les Palestiniens mettent en garde la coordination de l’accord de paix avec l’Arabie Saoudite en réponse à un rapprochement entre le Hamas et le Hezbollah, et l’Iran .. Cependant, le pouvoir ne craignait pas que la coordination avec l’Arabie Saoudite donne à Abbas le soutien politique et économique vitale. »

Un officiel a noté que M. Abbas parle avec le roi saoudien Salman bin Abdul Aziz sur trois points: soutien à la réconciliation et à l’appui de la position d’Abbas sur la question des armes de Tsahal, l’aide économique, en notant que l’Arabie saoudite avait demandé à Abbas à chaque règlement politique et régional sur la base de Initiative de paix arabe, sans aucun changement ‘

