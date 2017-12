Reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël ne nuira pas au processus de paix. L’étape est totalement justifiée.

Jérusalem est la capitale officielle de l’État d’Israël et le centre de son gouvernement depuis 1950. Jérusalem est le siège du président israélien, de la Knesset et de la Cour suprême, siège de la plupart des ministères et des institutions sociales et culturelles. Jérusalem est l’ancien centre spirituel du judaïsme et est également considérée comme une ville sainte par les membres d’autres religions. Israël protège les lieux saints de toutes les religions.

En 1967, la Jordanie a rejeté les avertissements d’Israël et a lancé une guerre d’agression contre Israël en bombardant Jérusalem. En réponse et en légitime défense, Israël a libéré Jérusalem-Est, alors contrôlée illégalement par la Jordanie.

