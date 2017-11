Dans le journal Al-Hayat, basé à Londres, des sources ont déclaré mardi que la branche terroriste du Jihad islamique suit de près les mouvements des habitants juifs en bordure avec la bande de Gaza à l’aide de jumelles et prennent des photos.

Selon les sources, la surveillance inclut le mouvement dans les rues des localités juives. Les militants du Jihad islamique ont déclaré que l’aile militaire de l’organisation avait porté l’alerte à son plus haut niveau, et menace des attaques terroristes dans le pays .

La présence de l’armée israélienne s’est renforcée en bordure de Gaza. Selon les sources, l’élévation du niveau d’alerte a été décidé en raison de la crainte d’une attaque surprise venant de la bande de Gaza »

La tension fait suite à l’explosion d’un tunnel à la fin du mois dernier, tuant au moins 12 membres de l’organisation et du Hamas dont deux chefs. Tsahal n’avait pas d’autres choix qu’intervenir car le tunnel entrait en territoire israélien, et mettait en danger les civils israéliens et l’armée.

L’établissement de défense est en alerte face à la forte probabilité d’une attaque . L’armée a activé aussi l’augmentation de la présence des forces spéciales et de défense et l’installation supplémentaire de batteries du Dome de fer dans les régions du centre et du sud.

Les soldats doivent faire preuve d’une extrême prudence en raison de la peur d’être abattu par des tireurs d’élite ou des missiles antichars ou obus de mortier venant du côté ennemi. Les agriculteurs qui travaillent dans ces régions proche de Gaza sont également retournés au travail comme d’habitude dans les champs adjacents à la clôture, mais sont priés d’atteindre les zones à distance selon les besoins.

L’establishment de la défense a lancé un ultimatum à la fin de la semaine dernière pour avertir le Hamas. ‘Le Jihad est en train de comploter et de jouer avec le feu, nous allons réagir fermement contre le Hamas’, a déclaré le Coordonnateur des Activités du Gouvernement dans les Territoires, le Major Général Yoav Mordechai dans une vidéo arabe.

