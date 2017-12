Tweet on Twitter

La Maison Blanche a publié une déclaration annonçant que le président avait décidé de reporter la décision sur le transfert de l’ambassade américaine et le statut de Jérusalem jusqu’à lundi prochain.

Dans le même temps, les pays arabes avertissent Trump de la tension régionale. L’Arabie Saoudite : « Une telle décision nuirait au processus de paix ». Le président français : « Préoccupé par la déclaration unilatérale de Jérusalem comme capitale d’Israël ».

La Maison Blanche a annoncé mardi que le président Donald Trump avait décidé de reporter sa décision de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem et de reconnaître cette ville comme la capitale d’Israël la semaine prochaine. Ce rejet s’inscrit dans le contexte de réserves croissantes de pays du monde entier, dont la France et l’Arabie Saoudite, au motif qu’une telle décision nuirait au processus de paix entre Israël et les Palestiniens.

Les médias palestiniens ont rapporté que l’Autorité Palestinienne et le Hamas ont appelé à une « journée de colère » dans la rue palestinienne mercredi prochain, le jour où Trump devrait annoncer sa décision finale de transférer l’ambassade à Jérusalem. A la fin de la semaine dernière, les Palestiniens ont envoyé un message menaçant à Trump et ont précisé que l’annonce du transfert de l’ambassade mettrait fin au processus politique et « l’enterrerait ».

Toujours à la fin de la semaine, le Hamas a envoyé un message d’avertissement à la Maison Blanche avec une menace directe pour le président américain de ne pas le faire, menaçant qu’une telle action aurait des répercussions immédiates sur le terrain. Le Hamas a averti que « Jérusalem est une ville musulmane et la capitale du peuple palestinien ».

Il a ajouté que si cela se produisait, l’organisation appellerait immédiatement à une escalade de l’ « Intifada de Jérusalem » – la vague de terreur populaire qui a commencé en septembre 2015 et qui comprenait une série d’attaques terroristes et de coups de couteau contre les Israéliens. La nuit dernière, Trump devait annoncer la reconnaissance de Jérusalem dans un discours ce mercredi selon Reuters et le site d’information américain AXIOS.

