Des médias arabes du Liban affirment que la plupart des druzes au sud de la Syrie ont commencé à mettre en place des forces spéciales pour faire face aux tendances expansionnistes du Hezbollah et de l’Iran dans la région.

Parmi eux, le mouvement identitaire arabo-druze et d’autres groupes de Khirrama (Druze) nouvellement établis. Ces groupes de combat comprennent la consolidation des notables druzes – تجمع مشايخ الكرامة précédemment dirigé par Wahid Alblos.

Le combattant pour la Syrie Wahid a été tué dans une explosion de sa voiture, en représailles pour son refus d’envoyer des jeunes recrues de la communauté pour servir en Syrie à Al-Savida.

Les milices druzes locales qui défendaient les villages druzes dans la province orientale de Al-Savida contre les forces de Daesh et leurs alliés dans les tribus bédouines locales ont tenté dans la passé de conquérir la province et de la débarrasser de toute présence druze.

Le régime Assad n’approuve pas que les Druzes ne rentrent pas dans son armée et a envoyé le Major général Ali chef du renseignement mamelouk-syrien, pour essayer de les convaincre, mais en vain. Ils ont refusé. La vengeance n’a pas tardé à venir.

Seule l’intervention russe active a empêché la confrontation directe entre des centaines de régime de milliers de druzes contre l’armée syrienne au sud du pays et d’armer les milices chiites qui défendaient le quartier contre les intrus.

Selon les informations publiées par le site au Liban, le Hezbollah se fait de plus en plus présent dans la province d’Al-Savida, où habite une majorité druze prête à affronter et imposer son idéologie.

En effet, le Hezbollah tente de créer l’impression qu’il protège la communauté druze dans la province, mais il travaille pour « diviser pour mieux régner » et en tirant parti des différences entre les diverses factions de la communauté druze dans la province pour les amener à revenir et rejoindre l’armée Syrienne, qu’ils ont refusé de faire depuis plusieurs années.

Un personnage important dans la communauté druze dans la province Al-Savida a avertit que le Hezbollah et l’Iran tentent d’acheter des terres dans des endroits stratégiques et province , en particulier près de la tombe du Sultan Pacha Al-Atrach qui était un important leader druze qui a conduit la révolte syrienne de 1925-1927. Il a lutté d’abord contre le pouvoir Ottoman, puis français, et enfin contre le gouvernement syrien de Chichakli. C’est l’une des plus importantes figures syriennes, son rôle a été déterminant dans l’indépendance de la Syrie vis-à-vis de la France.

L’initiative même d’acquérir des terres dans ces régions souligne les efforts de l’Iran pour fonder la doctrine chiite sur le sommet de leur religion au sein de leur foyer.

Ces derniers jours ont aussi commencé à se propager des rumeurs selon lesquelles le Hezbollah est derrière la mort de la communauté de héros – le général de brigade Issam al-Din Zuhair, étant donné qu’il est tombé dans la bataille contre Daesh en Syrie orientale, ce qui n’a pas été prouvé. Il semble qu’une tentative claire de provoquer un conflit entre la communauté druze et le Hezbollah n’est pas seulement en Syrie mais aussi au Liban.

