Une salle de conférence de l’école Georges Brassens à Paris a été nommée en l’honneur de deux garçons juifs abattus par un terroriste islamiste dans le sud de la France il y a plus de cinq ans.

Le dévouement de la salle à la mémoire d’Arie et Gabriel Sandler zal s’inscrit dans un effort de l’école Georges Brassens pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme en France, dans une école qui abrite les plus grandes populations musulmanes et juives d’Europe.

Le programme vise à mieux faire connaître les valeurs françaises et les différentes religions et cultures du pays aux étudiants de l’école, dont beaucoup sont musulmans et ont leurs racines dans les anciennes colonies françaises. Il comprend des visites au Musée d’art et d’histoire juive de Paris et à l’Institut du monde arabe.

Samuel Sandler, dont les petits-fils avaient 3 et 5 ans quand ils ont été tués lors d’une attaque dans une école juive à Toulouse, a déclaré que la cérémonie de baptême était un moment « très émouvant ».

« A cause de l’arme du meurtrier, ils ne pouvaient plus aller à l’école », a-t-il dit, « mais tous les écoliers se souviendront d’eux ».

Le programme, appelé «Humanité», existe depuis des années, mais il a été renforcé depuis une série d’attaques terroristes islamistes en 2015 dans un contexte à la fois d’antisémitisme et d’actes anti-musulmans en France.

Les deux enseignants qui dirigent le projet, Jacqueline Courier-Briere et Nasser Dja Bouabdallah, ont déclaré que leur méthode consistait à répondre à toutes les questions «sans tabous» lors de débats respectueux entre élèves âgés de 11 à 14 ans.

Parmi les sujets abordés, citons «Est-ce qu’un musulman est autorisé dans une église catholique» et les questions plus complexes de la liberté d’expression qui ont émergé lorsque le journal satirique Charlie Hebdo a été la cible d’une attaque meurtrière. Al-Qaïda dans la péninsule arabique a revendiqué la responsabilité de l’attentat, affirmant qu’il s’agissait d’une revanche pour les représentations de Mahomet par Charlie Hebdo.