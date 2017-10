Les communautés israéliennes qui bordent la bande de Gaza ont annulé les mesures de sécurité supplémentaires qui devaient être appliquées mardi dans un contexte de tensions accrues entre Israël et les groupes terroristes palestiniens à propos de la destruction d’un tunnel d’attaque par les forces israéliennes selon le Times of Israel .

Lundi soir, les deux conseils locaux qui bordent la Bande de Gaza à Eshkol et Shaar Hanegev ont annoncé que les étudiants seraient gardés dans des zones protégées et interdites à l’extérieur pendant la récréation et que les agriculteurs devaient également être tenus à l’écart de la frontière.

Cependant, mardi matin, les deux conseils ont annulé ces mesures de sécurité et « revenaient à la normale », ont indiqué les responsables.

« Les études auront lieu, comme d’habitude, sans instructions spéciales », a déclaré un porte-parole de la région d’Eshkol.

Le kibboutz Kissufim, qui est le plus proche du tunnel d’attaque, devait rester une « zone militaire fermée » mardi, ce qui signifie que seuls les résidents ont été autorisés à entrer, a indiqué l’armée.

Les militaires ont bouclé la zone lundi après l’explosion du tunnel.

« Mais il n’y a pas d’autres instructions pour les résidents », a déclaré un porte-parole de l’armée mardi matin.

Au moins sept Palestiniens ont été tués, dont deux commandants terroristes et 12 autres blessés lundi lorsque l’armée israélienne a fait exploser un tunnel d’attaque qui s’étendait de la bande de Gaza vers le territoire israélien, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza dans l’incident le plus radical. Dans l’enclave côtière depuis la guerre de Gaza en 2014.

Dans la foulée, les groupes terroristes du Jihad islamique palestinien et du Hamas ont publié des déclarations menaçant de représailles, ce qui a incité Israël à tenter de calmer les tensions.

L’armée israélienne a expliqué qu’elle n’avait pas l’intention de tuer les deux principaux membres du groupe du Jihad islamique palestinien dans la détonation, mais qu’elle cherchait seulement à détruire le tunnel lui-même.

Le porte-parole militaire Ronen Manelis a déclaré qu’il s’agissait d’une opération défensive en territoire israélien visant à mettre le tunnel hors service. Il a dit que la plupart des décès provenaient de l’inhalation de fumée et d’autres aspects secondaires de l’explosion.

Un autre porte-parole des FDI, Avichay Adraee, a pris la parole sur Twitter en arabe, en disant: « L’explosion s’est produite à l’intérieur du territoire israélien. La majorité des morts étaient des terroristes qui sont entrés dans le tunnel après avoir été détruits et sont morts dans la bande de Gaza, et non pas comme le résultat direct de l’explosion. »

Israël a déployé ses systèmes d’intercepteurs de roquettes comme le Dome de fer dans la région au cas où les Palestiniens essaieraient de riposter avec des tirs de roquettes.

« Nous ne sommes pas intéressés par une escalade mais nous sommes prêts pour tous les scénarios », a déclaré l’armée lundi.

Les médias palestiniens ont rapporté que le Jihad islamique souhaitait une réponse militaire immédiate et coordonnée, tandis que le Hamas préconisait la prudence et la coordination avec l’Egypte afin de ne pas compromettre le fragile accord d’unité palestinienne qui devrait être mis en œuvre dans les prochaines semaines.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que cinq des victimes étaient des membres du Jihad islamique, dont deux commandants supérieurs, Arafat Abu Murshad, le commandant du Jihad islamique au centre de Gaza et son adjoint Hassan Abu Hassanein. Les trois autres ont été nommés Ahmad Khalil Abu Armana, 25 ans, Omar Nasar al-Fallit, 27 ans, et Jihad Abdullah al-Samiri, 32 ans.

Deux membres du Hamas, Musbah Shabir, 30 ans, et Mujahid Mohammed Marwan Algha, ont également été tués lors de l’opération de sauvetage, a indiqué le Hamas.

« C’est un massacre », a déclaré le chef du Jihad islamique, Khaled al-Batash. « Toutes nos options sont ouvertes. Nous prendrons en compte toutes les considérations, mais nous ne permettrons pas à l’ennemi de fixer les règles. »

« Le gouvernement terroriste sioniste doit réaliser que nous n’hésiterons pas à protéger notre peuple et notre terre », a déclaré le porte-parole du Djihad islamique, Dawood Shehab, sur Twitter, ajoutant que le groupe terroriste « envisage toutes ses options ». à cette agression. »

Le Jihad islamique est le deuxième plus grand groupe terroriste de Gaza après le Hamas.

L’armée israélienne a déclaré que le tunnel avait été découvert à l’intérieur du territoire israélien près de la bande de Gaza et aurait été creusé après 2014. Le tunnel était construit par le groupe terroriste Jihad islamique. Il partait de la ville de Khan Younis à Gaza, a traversé la frontière sur des dizaines de mètres et s’est approché du Kibboutz Kissufim.

Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, a déclaré lundi qu’aucun Israélien n’était mis en danger par le tunnel. Un porte-parole de Tsahal a déclaré que pendant que le passage souterrain s’étendait sous le territoire israélien, il n’y avait pas de tunnel ouvrant du côté israélien, selon le site d’information Ynet.