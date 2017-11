Après qu’il a été révélé ce matin que le producteur d’Hollywood Harvey Weinstein avait engagé les services d’anciens agents du renseignement israélien » Black Cube », une nouvelle révélation affirme qu’une grande figure israélienne de haut rang a été l’intermédiare entre Black Cube et Weinstein.

Le cinéaste hollywoodien Harvey Weinstein a utilisé les services de la compagnie de renseignement israélienne Black Cube pour recueillir des informations sur les plaignantes contre lui. Aujourd’hui, il s’avère que la personne qui a présenté Weinstein à la société est l’ancien Premier ministre Ehud Barak.

Il y a environ un an, Weinstein a embauché certaines des plus grandes sociétés de renseignement au monde pour recueillir des informations afin de savoir qui était derrière les rapports négatifs à son sujet. Parmi ces entreprises, la société israélienne ‘Black Cube’, avec d’autres sociétés telles que ‘Kroll’.

Weinstein , un grand partisan de Hillary Clinton, a été invité à la conférence l’an dernier de l’ancien Premier ministre Barak, et le propriétaire de Black Cube, Dan Zorla. Il a ensuite signé avec Black Cube en Octobre 2016 comme d’autres principaux cabinets d’avocats du monde, et tel que défini par les avocats Weinstein afin d’exposer la campagne négative sous-jacente contre lui.

L’homme d’affaires Rami Levy a été aussi l’un des clients de Black Cube qui est connu pour ses services. La société a déclaré ne pas être au courant des détails de l’affaire, mais à aucun moment, Black Cube n’a pensé que le producteur était soupçonné d’avoir blessé des douzaines de femmes de cette manière.

‘La politique de Black Cube est de ne jamais discuter de ses clients avec aucun tiers, ni de confirmer ou de nier toute spéculation sur son travail’, a déclaré Black Cube en réponse.

Les cabinets d’avocats en Israël et dans le monde comptent sur les services de Black Cube pour recueillir des preuves dans les litiges commerciaux complexes, y compris l’identification des campagnes médiatiques négatives sous-jacentes.

« La société ne fonctionne pas dans les conflits internes ou les violences impliquant de toute nature, il convient de souligner que Black Cube travaillait, travail et travaillera toujours conformément à la loi dans tous les pays où elle exerce ses activités et conformément à la loi ferme pour les dirigeants du monde entier, et par conséquent adopte une moral des plus éthique dans toutes ses activités . »

Ehud Barak a déclaré en réponse: « Il y a environ un an, Harvey Weinstein m’a demandé si je connaissais une société de sécurité en Israël capable de l’aider avec les problèmes d’affaires auxquels il est confronté. » Barak lui a assuré que la compagnie dont il avait entendu parler était probablement Black Cube, et qu’elle travaillait effectivement d’Israël.

Barak ne connaît pas personnellement la société ou les personnes qui la dirigent, mais a donné des détails à Weinstein pour qu’il entre en contact avec elle. Barak n’était pas au courant du fait que la société avait été engagée par Weinstein, et non pour le but ou l’activité pour laquelle elle avait été embauchée.

