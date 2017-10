L’ambassadrice d’Israël auprès du Royaume de Belgique et du Grand Duché du Luxembourg, Madame Frankel a contacté et informé le Ministère du Tourisme en Israel, des résultats désastreux lors d’une tournée de presse pour parler d’Israël et organisée par une agence de Voyage avec quatre journalistes belges et français.

Après avoir voyagé à Eilat avec l’argent des contribuables israéliens, les journalistes sont rentrés chez eux déçus.

L’ambassadrice Frankel a posé une questions à ses collègues du ministère du Tourisme : » Cela vaut il la peine de dépenser de l’argent sur ces événements, si l’agence est incapable de fournir à ses clients un accueil, et répondre à leurs attentes, attendant anxieusement les articles que ces journalistes publieront » a dit l’ambassadrice « Nous ne voulons pas une mauvaise presse, avec ce que nous vivons déjà ici et c’est amplement suffisant. »

Ynet a répertorié les plaintes des participants lors de la tournée de presse et a publié une réponse du ministère du Tourisme. :

« Le ministère du Tourisme accueille plus de 3 000 journalistes et blogueurs chaque année, qui publient ensuite des articles et des images flatteurs sur Israël dans le monde », a déclaré le ministère. « Il est naturel que parmi un si grand nombre de personnes il y ait des gens avec des exigences déraisonnables, gonflant chaque détail, déformant les faits. »

Une brève liste de « bagatelles » qui ont bouleversé les participants de la tournée de presse franco-belge est la suivante:

Les clients sont satisfaits au ministère du Tourisme sauf pour les points suivants :

– Déçu de devoir se rendre à l’aéroport Ben-Gourion quand ont est forcé de se rendre à Eilat

– Paiement du taxi à ses propres frais.

– Le chauffeur de taxi a profité de l’occasion et a imposé aux étrangers un montant considérablement gonflé.

– Les guides, dans le groupe de français, ne parlaient pas français

– Les invités du ministère du Tourisme ont dû manger principalement à leurs propres frais.

– Un programme de tournée de cinq jours comprenait quatre visites organisées le soir et le reste du temps les invités ont été laissés seul sans aucune activités.

Le ministère du Tourisme consacre un demi-milliard de shekels à la publicité par an.