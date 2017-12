Des émeutiers arabes ont lapidé dimanche soir des véhicules israéliens sur la route de contournement de Husan, une route d’accès principale à la ville de Beitar Illit en Judée, a rapporté Rescuers Without Borders. Entre 10 et 12 véhicules ont été endommagés, y compris un bus.

Une femme enceinte souffrant d’une crise d’angoisse suite à une attaque sur sa voiture a réussi à atteindre le point de contrôle des tunnels de la route 60 et a été évacuée par le MDA au Centre Médical Shaare Zedek à Jérusalem.

Les émeutiers jetaient d’énormes pierres sur les véhicules qui passaient entre 10h et 23h. Le village de Huasan, qui, comme Beitar Illit, est situé dans ce qui était autrefois un no man’s land avant 1967, est séparé du reste de la Judée et de la Samarie par le mur de séparation d’Ariel Sharon. Les chercheurs croient que les premiers habitants de Husan (le nom signifie « bonté et beauté » en arabe) sont arrivés de la péninsule arabique et du Yémen au 3ème siècle.

Husan était une source de violence anti-israélienne avant 1967 et, en tant que tel, la cible d’une vaste opération de représailles de Tsahal en septembre 1956.

Un témoin oculaire a déclaré à Beitar Online : « J’ai pris le bus de Jérusalem à Beitar. Juste avant l’entrée de la ville, le conducteur a fait un arrêt et nous avons entendu un boom. J’ai vu trois Arabes debout sur les côtés de la route, jetant d’énormes pierres sur les véhicules. Tout le monde a commencé à pleurer. Il y avait des enfants dans le bus. C’était vraiment effrayant. »

« Nous attendons que l’armée mette un terme à cela, une fois pour toutes », a ajouté le témoin. « Une solution doit être trouvée. Il est concevable de traiter cela comme un autre incident. «

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?