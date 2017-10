Un événement a eu lieu à la synagogue du Lincoln Square à Manhattan jeudi soir où ont été invités des reservistes de Tsahal d’origine arabe, mais des manifestants pro-palestiniens ont attaqué les gens sur place. L’événement a présenté une délégation de réservistes arabes et d’autres réservistes non-juifs en tournée aux États-Unis pour raconter leurs histoires personnelles et réfuter les mensonges répandus sur Israël.

Les militants pro-palestiniens qui ont caché leur identité pour infiltrer l’événement ont commencé à poser des questions provocantes (« Qu’est-cela vous fait de tuer un petit enfant? »)et comme ils n’ont pas accepté les réponses données par les Arabes israéliens pro-IDF, ils ont commencé à organiser une émeute, ont hurlé et ont maudit les gens dans la synagogue.

Un émeutier a attaqué l’un des orateurs sur le podium et les membres de la délégation ont réussi à le repousser. Finalement, le NYPD est arrivé et a rassemblé les émeutiers et les a fait sortir.

Amit Deri, directeur général de «Reservists on Duty», s’est plaint que les émeutiers ont réussi à démolir l’événement sans avoir à payer de prix. « Ces gars sont en liberté après avoir détruit notre événement », at-il déclaré à la chaîne de télévision israélienne Channel 2.

Selon Jonathan Elkhoury, c’était la deuxième attaque de ce type sur la tournée du groupe. Plus tôt dans la semaine, un événement organisé pour le groupe par Students Supporting Israel – SSI au Minnesota a également été attaqué par des émeutiers pro-palestiniens.

« Reservists on Duty » est une ONG israélienne créée en décembre 2015 par des soldats et des officiers de réserve de Tsahal pour agir contre la campagne de boycott de BDS. En Israël, le groupe cible principalement les activités Breaking the Silence et B’Tselem.