Le plus haut officiel du judo des Emirats Arabes Unis s’est excusé auprès de son homologue israélien samedi après un tournoi à Abu Dhabi où il a vu les athlètes israéliens à plusieurs reprises se faire snobés par leurs hôtes en raison de leur nationalité.

Mohammad Bin Thaloub Al-Darei, président de la Fédération de Judo des Emirats Arabes Unis, et Aref Al-Awani, un autre haut responsable des sports des Emirats, ont présenté leurs excuses à Moshe Ponte, un responsable israélien du judo.

« Darei et Awani ‘s’excusent parce que les athlètes des EAU ne serrent pas la main des athlètes israéliens et félicitent également l’équipe israélienne pour leur succès ici’ a déclaré le président de la FIJ, Marius Vizer. Vendredi, Rashad Almashjari, des Emirats Arabes Unis, a refusé de serrer la main après avoir perdu face à l’Israélien Tohar Butbul au premier tour de la catégorie poids léger (66-73 kg).

Butbul a remporté le bronze, l’une des nombreuses médailles remportées par les Israéliens au tournoi de judo du Grand Chelem d’Abu Dhabi. Cependant, les symboles israéliens ont été interdits pendant la compétition, et le drapeau n’a pas figuré lors des cérémonies de remise des médailles.

‘Comme vous pouvez le voir, je n’ai pas le drapeau’, a déclaré Sasson samedi après avoir remporté la médaille de bronze dans la catégorie des 100 kg, pointant le patch sur sa poitrine où les autres compétiteurs avaient leur drapeau national. ‘Mais mon coeur est toujours, toujours avec l’état d’Israël. J’espère que je vous ai rendu fier et je continuerai toujours à nous représenter avec fierté ‘, a-t-il dit.

Peter Paltchik, qui a également remporté une médaille de bronze samedi dans la catégorie des moins de 100 kilogrammes, a été photographié sur une photo publiée par l’IJF flanquée de fonctionnaires des EAU le félicitant.

Toute l’équipe israélienne devait participer sans aucun signe d’identification israélien, une politique discriminatoire imposée uniquement aux concurrents israéliens.

Jeudi, les organisateurs de l’événement ont refusé de jouer l’hymne national israélien ou d’arborer le drapeau israélien lorsque le judoka israélien Tal Flicker a remporté la médaille d’or dans la catégorie des moins de 66 kg. Le même jour, le drapeau a été interdit lorsque Gili Cohen a remporté la médaille de bronze chez les femmes dans la catégorie des moins de 52 kg.

Flicker a chanté sa propre ‘Hatikva’ privée sous le drapeau de la Fédération Internationale de Judo (FIJ), alors que l’hymne de la fédération jouait en arrière-plan.

Vizier a déclaré qu’Israël avait toujours été bien traité malgré le drapeau et les volets de l’hymne national.

‘Parfois, avec courage, respect et politesse, vous pouvez résoudre des tensions et des conflits qui n’ont pas été résolus depuis des décennies. Je considère, que même sans le drapeau et l’hymne d’Israël, leur équipe a été très bien traitée avec un grand respect lors de cet événement ‘, a-t-il dit.

Le site d’information israélien Ynet a rapporté que le groupe a convenu que les symboles israéliens seraient autorisés à l’événement l’année prochaine, mais il n’y avait aucune confirmation. Vizer a seulement exprimé l’espoir que ‘dans un proche avenir, nous pouvons obtenir la meilleure condition de participation pour les équipes israéliennes.’

‘Ces problèmes délicats entre les pays, gouvernements et nations ne peuvent être résolus du jour au lendemain. a dit Vizer . ‘Au cours des dernières années, la FIJ a fait beaucoup de travail et des étapes importantes pour la participation et la reconnaissance de l’équipe israélienne dans des pays comme le Maroc et les Emirats et j’espère que bientôt nous pourrons profiter de la valeur réelle du sport, l’unité de l’amitié et la solidarité. ‘

Les athlètes israéliens sont régulièrement confrontés à la discrimination lorsqu’ils jouent contre des athlètes de pays musulman envers Israël à l’étranger.

Dans les Jeux Olympiques d’été 2016, le judoka égyptien Islam El Shahaby a refusé de serrer la main de Sasson après avoir été vaincu par l’Israélien, et a seulement fait à contrecoeur la révocation obligatoire après avoir été rappelé au tapis par l’arbitre. Il a ensuite été retiré du tournoi pour avoir refusé de suivre le protocole.