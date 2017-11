Ce fut un moment émouvant au mur du Kotel à Jérusalem quand ce jeune garçon est monté à la Torah le jour où il entré dans le monde de la Torah et des mitsvot et a surtout rejoint sa communauté juive après avoir passé des années dans un village arabe.

Les membres de la famille et de l’association de Yad l’Achim étaient présents, quand le jeune garçon a mis pour la première fois les Tefilines. Certaines personnes présentes ne connaissaient pas le jeune garçon lors de sa bar-mitsva, qui s’est déroulée en secret.

L’histoire a commencé il y a 15 ans quand S., une juive de Jérusalem, a rencontré un arabe, les deux se sont mariés et ont déménagé dans un village arabe. Seulement après qu’elle ait souffert de violences, qui ont faillies entraîner sa mort, elle a décidé de faire appel à l’organisation Yad Lehaim.

Une opération complexe a été organisée en secret au cœur du village arabe hostile à Samarie, la mère et son fils ont été transférés dans une maison sûre, protégée et bien équipée. La jeune mère a été guidée par des conseillers juridiques afin de porter plainte à la police contre la violence de son mari arabe, et quand son mari a été jugé et emprisonné pendant de longues périodes, la mère juive a eu la garde exclusive de son fils.

Au fil des ans, elle est revenue au judaïsme et son fils, accompagné d’un tuteur spécial de Yad L’Achim, a commencé à étudier la Torah et le Talmud dans la ville où ils ont vécu. Au cours de l’année écoulée, le tuteur a enseigné au garçon les règles de la mise en place des Tefillines, de la lecture de la Torah et de la préparation du grand jour – le jour de la Bar Mitzvah.

Cette semaine, il a donc célébré sa Bar Mitzvah avec la présence d’hommes avec la darbouka, et d’autres avec des shofars pour les accompagner vers le Mur des Lamentations. Reçu par le représentant de la Western Wall Heritage Foundation, le rabbin Meir Israel Nahon, a aidé à gérer l’événement.

Quelques heures plus tard dans la soirée, ils ont organisé une fête de bar-mitsva dans une salle de banquet à Ashkelon, en présence de la famille, les amis et les autres étudiants de la yeshiva de l’organisation Yad Lehahim, les amis de la mère, qui connaissait les organisations et d’autres habitants de ces villages arabes.

