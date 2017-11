Ils ont osé…et pourtant la communauté juive de France est discrète et ne cherche pas à imposer sa religion, ses habitudes et son histoire, mais il semble qu’aujourd’hui, celle ci en a plus que marre de subir tous les samedis et dimanche ds manifestations contre les juifs et les israéliens tout en soutenant des terroristes comme Barghouti avec du sang juif sur les mains.

Une fois, de plus, les élus français pro-terroristes palestiniens ont manifesté samedi à Paris à proximité de l’ambassade d’Israël qui a réfusé leur entrée en Israel. C’est alors qu’ils ont été stoppés par un chant pas comme les autres : l’Hatikvah, le chant de l’indépendance de l’Etat d’Israël, l’Etat juif !

L’ organisation juive française, l’OJE, a fait résonner l’hymne national israélien pendant ce rassemblement, ce qui a choqué les anti-israéliens sur place qui comme les palestiniens et antisémites de BTselem ont sortit leur téléphone pour filmer ces juifs qui leur ont fait écouter le chant de la liberté de leur peuple apres la Shoah !

Les élus ont décidé de reporter leur venue en Israel (ils n’avaient pas le choix, Israel refuse leur présence, mais ils ont par contre le choix de se rendre à Gaza via le passage de Rafah en Egypte qui est ouvert, mais ils ne le feront pas car leur objectif n’est pas pour les palestiniens mais contre les israéliens) :

“Suite à une rencontre avec le Quai d’Orsay, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure notre délégation. En effet, la montée des pressions par le gouvernement israélien sur nos partenaires israéliens et palestiniens, sa stratégie de la tension, ne permet pas d’assurer la sécurité de la délégation…L’attitude du gouvernement israélien marque un durcissement liberticide important, un mépris de la République française et de ses élu-e-s. Pour la première fois, le gouvernement israélien a publié une liste d’élu-e-s et parlementaires français-e-s interdit-e-s d’entrée de territoire…Nous allons refaire des démarches pour demander au gouvernement français d’appuyer une nouvelle demande d’autorisation pour rencontrer Marwan Barghouthi et Salah Hamouri dans leur prison. Comme partout dans le monde, le gouvernement français doit être plus ferme sur son exigence de liberté de circulation de citoyen-ne-s français-e-s en Israël et de liberté des parlementaires de mener leur mission d’information”.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?