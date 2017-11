Depuis près d’une décennie, l’ONG « Défense des Enfants International – Palestine » (DCI-P) de l’Autorité Palestinienne accuse Israël de violer les droits des mineurs de l’Autorité Palestinienne soupçonnés d’avoir commis des attentats terroristes.

Plus récemment, DCI-P a lancé une campagne aux États-Unis et au Canada sous le titre «Aucun moyen de traiter un enfant», dont le but est «de contester et de mettre fin à l’occupation militaire prolongée des Palestiniens par Israël. Enfants palestiniens dans le système de détention militaire israélien. »

Parmi d’autres affirmations sans fondement, DCI-P soutient que les mineurs de l’Autorité palestinienne sont arrêtés, interrogés en violation de tous leurs droits, poursuivis et condamnés à des peines d’emprisonnement.

Une entrevue récente avec le directeur du programme de reddition de comptes de DCI-P, Ayed Abu Qteish, sur la chaîne de télévision officielle de l’AP, traduite par Palestinian Media Watch (PMW), montre que les affirmations de sa propre organisation sont fausses.

Abu Qteish a expliqué que les mineurs palestiniens commettent effectivement des attentats terroristes, et ils le font pas nécessairement parce qu’ils veulent attaquer les Israéliens, mais dans le but d’améliorer ou de maintenir leur statut dans la société palestinienne.

Ayed Abu Qteish :

« Il y a des enfants qui, lorsqu’ils étaient en prison, ont dit à l’avocat : » Je veux être emprisonné « . La première fois [l’enfant] a été emprisonné, il n’a pas avoué, et ils l’ont relâché parce qu’il n’y avait aucune preuve pour le déclarer coupable devant le tribunal militaire israélien. La deuxième fois, il n’y avait aucune preuve non plus. La troisième fois, il voulait être emprisonné pour que son image ne soit pas blessée aux yeux de ses amis, même s’il est en réalité innocent… Dans plusieurs cas [des enfants palestiniens] ont mené des opérations de coups de couteau à cause de la position du public sur eux. Ils ont réalisé que «la meilleure façon de me débarrasser de cette image [d’aider Israël] est de participer à des opérations de résistance.»

[ Official PA TV, Personal Encounter, 11 octobre 2017 ]

Cette déclaration de l’officiel DCI-P est importante pour un certain nombre de raisons.

Tout d’abord, à l’opposé des affirmations de DCI-P dans sa campagne, elle démontre que lorsque les mineurs de l’Autorité palestinienne sont arrêtés mais que l’enquête se termine sans trouver de preuves suffisantes, le suspect est libéré.

Deuxièmement, cela démontre que, dans plusieurs cas, les enfants de l’Autorité palestinienne sont motivés par la perception qu’ils ont de la façon dont leur propre société les perçoit et n’a rien à voir avec Israël.

De manière significative, lorsqu’il évoque les motivations des enfants de l’Autorité palestinienne à commettre des attentats terroristes, le représentant de DCI-P ignore complètement d’autres facteurs réels et tout aussi pertinents qui expliquent leur participation aux attaques terroristes, tels que :

1) L’incitation incessante du gouvernement de l’Autorité palestinienne à inciter à la haine et à la violence qui est promue dans les médias de l’AP ;

2) L’incitation à la haine et à la violence qui est enseignée aux enfants dans les écoles de l’AP ;

3) La glorification de l’AP par des terroristes qui fait partie intégrante de la société palestinienne et même des événements sportifs pour les jeunes.

DCI-P est une organisation non gouvernementale de l’Autorité palestinienne qui, selon NGO Monitor, aurait des liens avec le Front palestinien pour la libération de la Palestine (FPLP), qui a été désigné comme groupe terroriste par Israël, les Etats-Unis, l’UE et le Canada.

