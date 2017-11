Une pièce qui ignore l’identité juive d’Anne Frank et comporte une allégation d’agression infondée contre un juif qui s’est caché avec elle suscite la controverse aux Pays-Bas.

La pièce, dont la première est prévue samedi aux Pays-Bas, ne mentionne ni les nazis, ni la raison pour laquelle ils ont assassiné Anne Frank, l’adolescente qui a écrit son célèbre journal alors qu’elle se cachait à Amsterdam pendant la Shoah.

La semaine dernière, une répétition générale a attiré l’attention de plusieurs critiques: un assaut inventé par Fritz Pfeffer contre Margot Frank, la sœur d’Anne Frank. Pfeffer était un vrai dentiste juif qui se cachait avec Frank et sa famille et mourut dans la Shoah. Il n’a jamais été allégué qu’il avait agressé Anne Frank ou quelqu’un d’autre.

Esther Voet, rédactrice en chef de l’hebdomadaire hollandais juif NIW et ancienne dirigeante de l’antisémitisme du CIDI, a condamné la pièce comme «une falsification sans scrupules de l’histoire» dans un éditorial cinglant publié vendredi.

Apparemment, « ce contexte historique embêtant, celui de la persécution des Juifs, qui devait déjà être éliminé », elle a écrit de la pièce, qui a été produite par Arjen Stuurman et dirigée par Ilja Pfeijffer. Il est intitulé « Achter het Huis », une expression qui signifie « derrière la maison », et fait écho au nom en langue néerlandaise que Frank a donné à l’annexe secrète où elle se cachait.

La pièce est la «dernière expression de l’abus de la mémoire d’Anne Frank», a écrit Voet, citant d’autres abus de ce genre, notamment des allégations selon lesquelles Anne Frank était lesbienne et son assimilation aux Palestiniens .

Interrogé la semaine dernière sur l’ajout de l’agression, Pfeijffer a déclaré au Volkskrant: «Le journal lui-même ne contient aucun drame», ajoutant: «Ce qui se passe réellement dans l’annexe secrète, vue à travers les yeux d’un garçon de 13 ans, pencher pour un spectacle de théâtre. »

David Barnouw, auteur du livre « The Anne Frank Phenomenon » de 2012 et ancien chercheur à l’Institut hollandais d’études sur la guerre, l’Holocauste et le génocide, a déclaré à JTA ce week-end qu’il « n’aimait pas le jeu parce qu’il était trop haut » après avoir vu une répétition générale plus tôt cette semaine. Mais il a ajouté qu’il n’était pas d’accord avec certaines des charges plus lourdes faites par Voet.

« Je ne suis pas d’accord avec elle sur certains points », a déclaré Barnouw, ajoutant qu’il ne s’opposait pas à ce que les artistes prennent une licence de grande portée avec la vérité historique. « Le public doit décider si cela est acceptable, et personne d’autre. »

Lors de la répétition générale, les gens cachés ne parlent des Juifs que comme «notre peuple» et des Allemands comme «l’ennemi», a-t-il dit.

Le Volkskrant a rapporté la semaine dernière que Pfeijffer faisait l’objet d’une action en justice pour violation du droit d’auteur par le Fonds d’Anne Frank, l’organisation basée en Suisse par Otto Frank, père d’Anne Frank et unique survivant de sa famille ayant les droits à son journal. Mais un porte-parole du Fonds Anne Frank a déclaré à la JTA que son organisation « ne peut pas confirmer » cela.

Alors que des tiers peuvent poursuivre les producteurs de « Achter het Huis », a déclaré le porte-parole en référence aux proches de Pfeffer, aucune action en justice n’a été initiée par le Fonds Anne Frank, qui « surveille la situation ».

Pfeijffer, qui est aussi un poète, a l’habitude de faire des déclarations controversées, y compris sur les Juifs.

L’année dernière, il a appelé Léon de Winter, un romancier et dramaturge hollandais-juif bien connu qui a écrit pour le Fonds Anne Frank une pièce de théâtre 2014 sur Anne Frank, une «juive militante».

Cette accusation est venue dans une chronique de Pfeijffer à propos de la décision de Winter de quitter son ancien éditeur suite à l’embauche d’un auteur belge, Dyab Abou Jahjah. Abou Jahjah soutient le Hezbollah, a appelé à la violence contre les Israéliens et a parlé de son « sentiment de victoire » à la suite des attentats du 11 septembre. Abou Jahjah a également appelé Anvers, qui a une grande communauté de Juifs orthodoxes, la «capitale internationale du lobby sioniste», selon le CNR.

« Abou Jahjah parle pour les Palestiniens opprimés et cela fait de lui un antisémite « , écrit Pfeijffer . Il a identifié Abou Jahjah comme «un fondateur de la Ligue arabe». Le groupe de défense des droits des musulmans, disparu il y a dix ans, a publié sur son site une caricature d’Anne Frank avec Adolf Hitler et une caricature suggérant que l’Holocauste n’a jamais eu lieu. j

En 2015, Pfeijffer a publié un poème dans la voix d’un Palestinien qui a perdu sa maison et dont la fille a été mutilée « par des juifs qui ont foulé notre terre sainte avec des bottes qui ne peuvent rien faire parce qu’ils sont juifs, à cause de avant. »

