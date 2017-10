La fédération de football de la FIFA a déclaré qu’elle n’imposerait pas de sanctions à Israël et à ses équipes de Judée Samarie, rejetant les demandes répétées de l’Autorité palestinienne.

Les six équipes israéliennes de Judée Samarie, qui jouent dans des ligues de niveau inférieur, sont situées dans les localités de Maale Adumim, d’Ariel, de Kiryat Arba, de Givat Zeev, d’Oranit et de la vallée du Jourdain. Les Palestiniens ont demandé leur exclusion des matches internationaux et de l’association de football israélienne, membre de la FIFA.

L’Autorité Palestinienne a également cherché des actions punitives contre Israël pour la détention d’un footballeur soupçonné d’activité terroriste et le refus de permettre à certains joueurs palestiniens de voyager pour des matches.

« Le Conseil de la FIFA a décidé de s’abstenir d’imposer des sanctions ou d’autres mesures à l’Association israélienne de football ou à l’Association palestinienne de football, ainsi que de demander à n’importe quel autre organe de la FIFA de le faire », référé à la menace israélienne de poursuivre les contre-mesures contre les Palestiniens.

« L’affaire est déclarée close et ne fera l’objet d’aucune discussion ultérieure tant que le cadre légal et / ou de facto n’aura pas changé » , peut- on lire dans la déclaration .

La décision était basée sur un rapport soumis par le Comité de suivi de la FIFA, Israël-Palestine, présidé par Tokyo Sexwale et « après un processus de consultation juridique approfondie », a indiqué l’organisation mondiale de football basée en Suisse.

La situation actuelle est « pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le football, caractérisé par une complexité et une sensibilité exceptionnelles » et « qui ne peuvent être ni ignorées ni modifiées unilatéralement par des organisations non gouvernementales telles que la FIFA ». dans les Statuts de la FIFA, il « doit rester neutre en ce qui concerne les questions politiques », peut-on lire dans la déclaration.

Nonobstant, « l’administration de la FIFA continuera à faciliter la circulation des joueurs, des officiels et du matériel de football en Palestine et hors de Palestine – l’aspect sur lequel le Comité de suivi de la FIFA a couvert le plus de terrain et obtenu une réponse positive, « La déclaration a également lu.

Les Palestiniens ont également appelé à ce qu’Israël soit retiré de la FIFA. Ils disent que les équipes en Judée Samarie violent les règles de la FIFA, qui stipulent que « les associations membres et leurs clubs ne peuvent pas jouer sur le territoire d’une autre association membre sans l’approbation de cette dernière ».

Lorsque la Russie a occupé la Crimée en 2014, la filiale européenne de la FIFA, l’UEFA, a empêché la Russie d’intégrer des équipes de Crimée dans sa ligue nationale sur la base de la même règle.